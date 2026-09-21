Ως μια απλή «επίφαση δημοκρατίας», όπου η απουσία πραγματικής αντιπολίτευσης και φωνών κατά του πολέμου στην Ουκρανία είναι παραπάνω από εμφανής, χαρακτήρισε τις βουλευτικές εκλογές στη Ρωσία η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας.

Όπως αναμενόταν, η «Ενωμένη Ρωσία», το κυβερνών κόμμα του Βλαντίμιρ Πούτιν, εξασφάλισε τη νίκη. Το αποτέλεσμα αυτό θεωρούνταν απολύτως προδιαγεγραμμένο σε ένα πολιτικό σκηνικό όπου κάθε αντίθετη άποψη καταπνίγεται αυστηρά από τις κρατικές αρχές. Παράλληλα, είναι χαρακτηριστικό ότι απαγορεύτηκε η συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία σε οποιονδήποτε πολιτικό σχηματισμό εναντιωνόταν στη ρωσική εισβολή στο ουκρανικό έδαφος.

Μέσα από τον λογαριασμό της στην πλατφόρμα «X», η Ευρωπαία αξιωματούχος εξαπέλυσε ευθεία επίθεση στη Μόσχα, αποδομώντας την αξιοπιστία της διαδικασίας. «Οι υποτιθέμενες εκλογές της Δούμας σηματοδότησαν μια ακόμη σημαντική οπισθοδρόμηση για τη ρωσική δημοκρατία. Ποτέ δεν αμφέβαλλε κανείς για το αποτέλεσμά τους», υπογράμμισε η Κάλας.

Περιγράφοντας τις αυταρχικές μεθοδεύσεις του ρωσικού κρατικού μηχανισμού, η ίδια πρόσθεσε: «Το Κρεμλίνο φίμωσε τις διαφωνούσες φωνές, απαγόρευσε το μόνο εγγεγραμμένο κόμμα που αντιτάχθηκε στον πόλεμό του στην Ουκρανία και απέκλεισε τους διεθνείς παρατηρητές εκλογών. Το μόνο που απομένει στη Ρωσία είναι μια επίφαση δημοκρατίας».

Παράλληλα, η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ προανήγγειλε νέες κυρώσεις, κάνοντας γνωστό ότι «πρότεινε μέτρα κατά όσων διευκολύνουν αυτές τις εκλογές-φάρσα στα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη».

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη επιβάλει αυστηρές κυρώσεις σε περίπου 3.000 φυσικά και νομικά πρόσωπα που συνδέονται με τον πόλεμο στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένου και του ίδιου του Ρώσου προέδρου.