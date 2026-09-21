Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση να δημοπρατηθούν προσωπικά αντικείμενα που ανήκαν στη Μπριζίτ Μπαρντό, η οποία έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Δεκέμβριο σε ηλικία 91 ετών.

Την έντονη διαφωνία του με τη συγκεκριμένη διαδικασία εξέφρασε ο τέταρτος και τελευταίος σύζυγος της Γαλλίδας σταρ, Μπερνάρ ντ’Ορμάλ.

Ο 85χρονος, ο οποίος μέχρι και πέρυσι ζούσε μαζί με την ηθοποιό στην κατοικία τους στο Σεν Τροπέ, πλέον μένει σε διαμέρισμα κοινωνικής στέγασης, καθώς δεν συμπεριλήφθηκε στους κληρονόμους της.

Η δημοπρασία οργανώνεται από τον οίκο Millon και τα έσοδα προορίζεται να διατεθούν στο ίδρυμα προστασίας των ζώων που είχε δημιουργήσει η Μπριζίτ Μπαρντό, αλλά και στον γιο της, Νικολά Σαριέ.

Ωστόσο, ο τελευταίος σύζυγός της χαρακτήρισε τη διαδικασία «σκανδαλώδη», εκφράζοντας την άποψη πως τα προσωπικά αντικείμενα της ηθοποιού θα έπρεπε να είχαν διατηρηθεί. Όπως ανέφερε, θα μπορούσαν να αποτελέσουν μέρος μιας μελλοντικής επίσκεψης του κοινού στη La Madrague, τη διάσημη βίλα της στο Σαν Τροπέ.

«Πρόκειται για προσωπικά αντικείμενα. Γιατί γίνεται αυτή η δημοπρασία; Για τα ζώα; Είναι ένα αστείο και μια ασέβεια στη μνήμη της Μπριζίτ», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως θεωρεί απαράδεκτο να παρουσιάζονται προς πώληση με αυτόν τον τρόπο προσωπικά στοιχεία από τη ζωή της.

Brigitte Bardot’s disinherited final husband – who was living with her in luxury until her death – speaks of his fury from his council flat as her belongings go under the hammer after she left him NOTHING https://t.co/ZuQHvq7IVf

— Daily Mail (@DailyMail) September 21, 2026

Πηγή: dailymail.com

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