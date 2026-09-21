Με ένα ιδιαίτερα όμορφο δώρο ξεκίνησε τη νέα τηλεοπτική σεζόν η Κατερίνα Καινούργιου, καθώς κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας της «Super Κατερίνα» στον Alpha έλαβε μια ανθοδέσμη από τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και την κόρη τους, Ξένια.

Η παρουσιάστρια είδε στον αέρα της εκπομπής να φτάνει μια εντυπωσιακή σύνθεση με κόκκινα τριαντάφυλλα, συνοδευόμενη από μια γλυκιά κάρτα.

«Καλή αρχή, σε αγαπάμε πολύ. Παναγιώτης και Ξένια», έγραφε η αφιέρωση, με την Κατερίνα Καινούργιου να διαβάζει το μήνυμα στον αέρα εμφανώς χαρούμενη.

Η Κατερίνα Καινούργιου επέστρεψε τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο τηλεοπτικό της πόστο, εγκαινιάζοντας τη νέα σεζόν της «Super Κατερίνα» μαζί με την ομάδα της.

«Καλημέρα! Καλή σας ημέρα αγαπημένοι μου τηλεθεατές. Καλή αρχή να έχουμε, καλή τηλεοπτική σεζόν. Η αλήθεια είναι πως όσα χρόνια κι αν περάσουν, η αγωνία και η συγκίνησή μου τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι πάντα ίδια», ανέφερε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια.

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