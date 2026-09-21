Στο φως της δημοσιότητας έρχονται τα πρώτα στοιχεία από την ιατροδικαστική εξέταση για τον αιφνίδιο θάνατο του 15χρονου στην Καρίτσα Λάρισας, ο οποίος κατέρρευσε ξαφνικά το βράδυ της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νεκροτομή έδειξε ότι ο άτυχος έφηβος αντιμετώπιζε υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια. Πρόκειται για μια πάθηση που χαρακτηρίζεται από πάχυνση του καρδιακού μυός και μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να συνδεθεί με σοβαρές αρρυθμίες ή αιφνίδια καρδιακά επεισόδια.

Το εύρημα αυτό προσφέρει την πρώτη ουσιαστική ένδειξη για τις συνθήκες της τραγωδίας, καθώς ο νεαρός δεν είχε κανένα γνωστό ιστορικό προβλημάτων υγείας και περιγράφεται από ιατρικές πηγές ως ένα πολύ ανεπτυγμένο παιδί.

Αναμονή για τις εργαστηριακές εξετάσεις

Η διερεύνηση της υπόθεσης πάντως δε σταματά εδώ, καθώς αναμένονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων. Αυτά θα συνεκτιμηθούν από τις αρχές προκειμένου να διαμορφωθεί μια πλήρης και ασφαλής εικόνα για τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στον θάνατο του 15χρονου. Όπως τονίζεται, η τελική ιατροδικαστική εκτίμηση θα διατυπωθεί μόνο μετά την ολοκλήρωση του συνόλου των εξετάσεων.

Το χρονικό της κλήσης και η αντίδραση του ΕΚΑΒ

Παράλληλα, προβληματισμός επικρατεί σχετικά με τον χρόνο άφιξης του ασθενοφόρου. Βάσει πληροφοριών που επικαλείται η ΕΡΤ, το παιδί εντοπίστηκε στο μπάνιο του σπιτιού του από τους οικείους του, οι οποίοι κάλεσαν άμεσα το ΕΚΑΒ στις 21:05. Η κινητή μονάδα με γιατρό έφτασε στο σημείο στις 21:50, ωστόσο ο 15χρονος είχε ήδη χάσει τον σφυγμό του.

Κατά την άφιξη του πληρώματος, ο καρδιακός ρυθμός του παιδιού ήταν μη απινιδώσιμος και οι προσπάθειες ανάνηψης δεν είχαν αποτέλεσμα. Στη συνέχεια διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Λάρισας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η απάντηση της Υγειονομικής Περιφέρειας

Απέναντι στις επισημάνσεις περί αργοπορίας, η Υγειονομική Περιφέρεια κάνει λόγο για άμεση ανταπόκριση της κινητής ομάδας. Υποστηρίζει ότι τα 45 λεπτά που χρειάστηκαν για να φτάσει το ασθενοφόρο στο χωριό αντιστοιχούν πλήρως στις γεωγραφικές συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες της περιοχής.