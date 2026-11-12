Ως «χρήσιμες» χαρακτήρισε το Κρεμλίνο τις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και των Αμερικανών απεσταλμένων Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, ανακοινώνοντας παράλληλα ότι η αμερικανική πλευρά υποστήριξε τη ρωσική πρόταση για τη διεξαγωγή κοινής ανθρωπιστικής αποστολής σε πόλη της ανατολικής Ουκρανίας.

«Νομίζω ότι σήμερα έγινε πρόοδος», δήλωσε ο Στιβ Γουίτκοφ μιλώντας στο CNN, διευκρινίζοντας ότι και οι συνομιλίες που προηγήθηκαν την προηγούμενη ημέρα στο Άμπου Ντάμπι αποτέλεσαν επίσης ένδειξη προόδου. «Νόμιζαν ότι δεν θα ξαναρχίζαμε την τριμερή, αλλά το κάναμε. Ορίσαμε μια νέα συνάντηση πέρα από αυτό. Αυτό είναι που θέλει να δει ο πρόεδρος Τραμπ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο επόμενος σταθμός στο Δουβλίνο και η συνάντηση Πούτιν – Τραμπ

Το διπλωματικό πρόγραμμα των διαπραγματεύσεων εισέρχεται πλέον στην επόμενη φάση του, με διαδοχικές επαφές σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο:

Συνάντηση με τον Ζελένσκι: Επόμενος σταθμός για τους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ είναι το Δουβλίνο, όπου αναμένεται να συναντηθούν με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος βρέθηκε εκεί για να παραστεί στην ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής.

Επαφές Πούτιν – Τραμπ στην Κίνα: Από την πλευρά του, ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ γνωστοποίησε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα συνεχίσει τις συζητήσεις για το Ουκρανικό με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του APEC στην Κίνα, αργότερα μέσα στον μήνα.

Συνέχιση των απευθείας συνομιλιών: Ο κ. Ουσακόφ επιβεβαίωσε επίσης ότι οι απευθείας ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, οι οποίες επαναλήφθηκαν αυτή την εβδομάδα έπειτα από διακοπή εννέα μηνών, θα συνεχιστούν.

Το ρωσικό μήνυμα για το ΝΑΤΟ και την ευρωπαϊκή ασφάλεια

Κλείνοντας τις τοποθετήσεις του, ο σύμβουλος του Ρώσου προέδρου υπογράμμισε ότι η Μόσχα κατέστησε απολύτως σαφές στους Αμερικανούς απεσταλμένους πως το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να επεκταθεί περαιτέρω, ενώ εξέφρασε την ελπίδα του Κρεμλίνου ότι η Ευρώπη θα στηρίξει τις συνομιλίες για τη διαμόρφωση μιας νέας αρχιτεκτονικής ευρωπαϊκής ασφάλειας.