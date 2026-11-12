Ένας στρατιώτης του αμερικανικού στρατού που φρουρούσε το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη επέπληξε μεγαλόφωνα μια ομάδα αξιωματούχων, στην οποία περιλαμβανόταν και ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

Mέλη της συνοδείας του Υπουργού παρατηρήθηκαν να γελούν και να συζητούν κοντά στο μνημείο την Ημέρα των Βετεράνων.

Το περιστατικό της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου σημειώθηκε μετά από τελετή στο Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον. Συνέβη τη στιγμή που Δημοκρατικοί βουλευτές συζητούν το ενδεχόμενο να ανανεώσουν την προσπάθειά τους για την παραπομπή του Χέγκσεθ, μόλις ορκιστεί το νέο Κογκρέσο το επόμενο έτος.

Το χρονικό του περιστατικού

Βίντεο καταγράφει τον Πιτ Χέγκσεθ να φωτογραφίζεται, ενώ ορισμένοι από την ομάδα γελούσαν και μιλούσαν κοντά στο μνημείο. Τότε, ο εν υπηρεσία φρουρός παρενέβει με ιδιαίτερα αυστηρό τόνο, απευθυνόμενος στους παρευρισκομένους, φωνάζοντας:

«Όλοι οι επισκέπτες οφείλουν να διατηρούν ατμόσφαιρα σιωπής και σεβασμού ανά πάσα στιγμή».

Στα πλάνα διακρίνονται τα μέλη της συνοδείας να στρέφουν το βλέμμα τους προς το μέρος του μετά την παρατήρηση και ακολούθως να συνεχίζουν κανονικά την πορεία τους.

Παρά τη δημοσιότητα που έλαβε το συμβάν, παραμένει αδιευκρίνιστο ποια ακριβώς πρόσωπα συνομιλούσαν ή γελούσαν, γεγονός που δεν επιτρέπει να αποδοθεί η συγκεκριμένη συμπεριφορά στον ίδιο τον υπουργό.

Εκπρόσωπος του Πενταγώνου επιβεβαίωσε το περιστατικό, αλλά δήλωσε ότι δεν υπήρχε πρόθεση ασέβειας.

Το αυστηρό πρωτόκολλο του μνημείου

Η υπόθεση προσέλκυσε έντονο ενδιαφέρον εξαιτίας του υψηλού συμβολισμού της τοποθεσίας. Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη συγκαταλέγεται στα κορυφαία στρατιωτικά μνημεία των Ηνωμένων Πολιτειών και είναι αφιερωμένο στους πεσόντες Αμερικανούς στρατιωτικούς των οποίων η ταυτότητα δεν κατέστη δυνατό να εξακριβωθεί.

Η τιμητική φρουρά εφαρμόζει απαρέγκλιτα αυστηρούς κανόνες λειτουργίας, απαιτώντας από όλους τους επισκέπτες να κινούνται διακριτικά και να μιλούν χαμηλόφωνα.

Θεσμικό πλαίσιο και πολιτική συγκυρία

Η αντίδραση του στρατιώτη εντάσσεται απολύτως στις τυπικές διαδικασίες διαφύλαξης της επισημότητας του χώρου και σε καμία περίπτωση δε συνιστά επίσημη στρατιωτική ή πειθαρχική επίπληξη προς τον επικεφαλής του Πενταγώνου.

Ωστόσο, η χρονική στιγμή του περιστατικού συμπίπτει με μια περίοδο αυξημένης πολιτικής πίεσης για τον Χέγκσεθ, καθώς οι αποφάσεις και οι χειρισμοί του βρίσκονται ήδη στο επίκεντρο σφοδρής αντιπαράθεσης στην Ουάσιγκτον.