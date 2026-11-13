Ένα απρόοπτο και ιδιαίτερα άβολο στιγμιότυπο εκτυλίχθηκε στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στο Δουβλίνο, με πρωταγωνιστές τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, και την πρωθυπουργό της Ισλανδίας, Κριστρούν Φροσταντότιρ.

Ο φωτογραφικός φακός συνέλαβε τη στιγμή που ο Εμανουέλ Μακρόν, εμφανώς ευδιάθετος και χαμογελαστός, έγειρε προς το μέρος της Ισλανδής ομολόγου του επιχειρώντας να την αγκαλιάσει, κοιτώντας την στα μάτια. Ωστόσο, η κίνησή του δεν βρήκε την αναμενόμενη ανταπόκριση.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, η κυρία Φροσταντότιρ φάνηκε να αποφεύγει τη θερμή χειρονομία, κάνοντας μια ελαφριά κίνηση προς τα πίσω, ενώ ταυτόχρονα τοποθέτησε το χέρι της στον ώμο του Γάλλου προέδρου για να κρατήσει απόσταση.

Η αμηχανία της Ισλανδής πρωθυπουργού ήταν έκδηλη, καθώς ενόσω προσπαθούσε να αποφύγει τον εναγκαλισμό, το βλέμμα της στράφηκε στον φωτογράφο που βρισκόταν στα δεξιά της και απαθανάτιζε την άβολη σκηνή.

Το παραπάνω περιστατικό έλαβε χώρα την Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου, στην ιρλανδική πρωτεύουσα, κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης των Ευρωπαίων ηγετών για τις συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας.