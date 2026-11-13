Ο Οδυσσέας Δήμας, ο οποίος συνελήφθη, χθες Πέμπτη 12 Νοεμβρίου για χορήγηση αναβολικών σε αθλητές, είχε βρεθεί στο επίκεντρο υπόθεσης ντόπινγκ και το 2018.

Τον Μάρτιο το 2018 στο πλαίσιο αγωνιστικής συνάντησης εθνικών ομάδων ανδρών και γυναικών για την πρόκρισή του στους Μεσογειακούς Αγώνες, μια αθλήτρια είχε βρεθεί θετική σε έλεγχο αναβολικών.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών (ΕΟΑΒ) είχε ενημερώσει τη συγκεκριμένη αθλήτρια με έγγραφο για το αντικανονικό εύρημα στο πρώτο δείγμα ούρων που είχε ληφθεί. Ο Οδυσσέας Δήμας, τότε, ήταν βοηθός του ομοσπονδιακού προπονητή, Χρήστου Κωνσταντινίδη και μάλιστα είχε παρέμβει δημόσια, τονίζοντας ότι δεν είχε καμία σχέση με την προπόνηση της συγκεκριμένης αθλήτριας.

«Θα είμαστε πολύ αυστηροί με αυτό – Όλοι θα περνάνε από έλεγχο»

Ο συλληφθείς προπονητής είχε αναφέρει ότι η αθλήτρια ασχολείτο κυρίως με το cross fit και όχι με την άρση βαρών. Δεν έκανε προπόνηση μαζί του, αλλά βοηθούσε τον σύλλογο. Ακόμη, είχε υπογραμμίσει ότι ο έλεγχος δεν είχε γίνει διενεργηθεί σε αγώνα, αλλά στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής αθλητών για τη συγκρότηση των εθνικών ομάδων ενόψει των Μεσογειακών Αγώνων.

«Θα είμαστε πολύ αυστηροί με αυτό. Όλοι θα περνάνε από έλεγχο», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι οι αθλητές που εκπροσωπούν την χώρα σε διεθνείς οργανώσεις θα πρέπει να είναι καθαροί από απαγορευμένες ουσίες.

Από το 2024 προμηθευόταν αναβολικά

Όλα αυτά έρχονται σε πλήρη αντιπαράθεση με την σημερινή είδηση ότι, δηλαδή, συνελήφθη ο 58χρονος για χορήγηση και προμήθεια αναβολικών σε αθλητές του. Υπενθυμίζουμε πως ο Οδυσσέας Δήμας, με την ιδιότητα του προπονητή άρσης βαρών, προέβαινε, από τον Απρίλιο του 2024, στην προμήθεια και χορήγηση απαγορευμένων ουσιών ντόπινγκ, χαπιών και ενέσεων σε αθλητές.

Χορηγούσε «οξανδρολόνη» και στον ανήλικο γιο του

Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας διαπιστώθηκε περίπτωση χορήγησης απαγορευμένης ουσίας και σε ανήλικο αθλητή, ο οποίος είναι ο γιος του, κατά τη διάρκεια αγώνα. Στον ανήλικο ανιχνεύθηκε η ουσία «οξανδρολόνη» που περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Απαγορευμένων Ουσιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA). Για την ανωτέρω υπόθεση είχαν επιβληθεί ποινές αποκλεισμού στον 58χρονο προπονητή, Οδυσσέα Δήμα, και στον γιο του.

Οι ποινικές διώξεις που του ασκήθηκαν

Ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και ένα πλημμέλημα ασκήθηκε σε βάρος του Οδυσσέα Δήμα.

Συγκεκριμένα, από τις εισαγγελικές Αρχές του ασκήθηκε ποινική δίωξη για το κακούργημα της παράνομης προμήθειας, αποθήκευσης και εμπορίας απαγορευμένων ουσιών, που έχουν τη δυνατότητα να μεταβάλουν θετικά την απόδοση της αγωνιστικής του διάθεσης ή να συγκαλύψουν τέτοια μεταβολή, λόγω της συμμετοχής σε αγώνες, κατ´επάγγελμα και με σκοπό προσπορισμού περιουσιακού οφέλους και το πλημμέλημα της παραβίασης της νομοθεσίας περί φαρμάκων. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε Ανακριτή.