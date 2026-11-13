Συμβόλαιο διάρκειας 2,5 ετών (μέχρι το καλοκαίρι του 2029) προβλέπει η συμφωνία μεταξύ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, όπως υποστηρίζει το «The Athletic».

Ο Αργεντινός τεχνικός θα αντικαταστήσει τον Μάικλ Κάρικ μετά το απογοητευτικό ξεκίνημα των «μπέμπηδων» οι οποίοι απειλούνται με υποβιβασμό. Βρίσκονται στην 18η θέση της Premier League έχοντας μόλις οκτώ βαθμούς στις πρώτες 10 αγωνιστικές.

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