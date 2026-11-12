Άκρως ανταγωνιστική παρουσία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τζούντο Κωφών στο Μπακού για τον Έλληνα αθλητή που έφτασε μία ανάσα από το μετάλλιο. Με σημαντικές διεθνείς παραστάσεις και δύο συμμετοχές σε Deaflympics, ο Σταυρόπουλος συνεχίζει την πορεία του με ορίζοντα την κορυφαία διοργάνωση του 2029 που θα φιλοξενηθεί στην Ελλάδα.

Την 5η θέση στην κατηγορία των -81 κιλών κατέκτησε ο Δημήτρης Σταυρόπουλος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τζούντο Κωφών, που πραγματοποιήθηκε στις 11 και 12 Νοεμβρίου 2026 στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν.

Ο Έλληνας τζουντόκα έφτασε πολύ κοντά στο βάθρο των νικητών σε μια διοργάνωση υψηλού επιπέδου ανταγωνισμού. Παρά την απώλεια της ευκαιρίας για τουλάχιστον το χάλκινο μετάλλιο, η εμφάνισή του αποτελεί σημαντικό εφόδιο ενόψει της συνέχειας και της μεγάλης πρόκλησης των Deaflympics Αθήνα 2029, όπου η διεκδίκηση μιας από τις τρεις κορυφαίες θέσεις στην κατηγορία του, αποτελεί τον μεγάλο αγωνιστικό στόχο.

Στην πρώτη του αναμέτρηση, απέναντι σε Ρώσο αθλητή, μια στιγμιαία απροσεξία επέτρεψε στον αντίπαλό του να προηγηθεί με yuko και στη συνέχεια να επικρατήσει με ακινητοποίηση (osaekomi). Ο Σταυρόπουλος αντέδρασε στον δεύτερο αγώνα, απέναντι σε Τούρκο αντίπαλο αυτή τη φορά, επικρατώντας μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα με δύο waza-ari.

Στην αναμέτρηση για το χάλκινο μετάλλιο, με αντίπαλο έναν ακόμη Τούρκο αθλητή, επιχείρησε τεχνική kata-guruma, χωρίς να καταφέρει να την ολοκληρώσει. Ο αντίπαλός του εκμεταλλεύτηκε τη συνέχεια της φάσης στο έδαφος και πήρε τη νίκη με ακινητοποίηση (osaekomi), με αποτέλεσμα ο Έλληνας αθλητής να καταλάβει την 5η θέση.

Ο 5ος τζουντόκα στην κατηγορία των -81 κιλών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Δημήτρης Σταυρόπουλος, στάθηκε στην εμπειρία της διοργάνωσης, αλλά και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην προετοιμασία του, υπογραμμίζοντας την αποφασιστικότητά του να συνεχίσει:

«Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και υπερήφανος που συμμετείχα σε ακόμη μία διοργάνωση υψηλού αγωνιστικού επιπέδου, φτάνοντας μέχρι τη διεκδίκηση ενός μεταλλίου. Παρότι δεν έχω τη δυνατότητα να προπονούμαι υπό τις ίδιες συνθήκες με τους αθλητές της ελίτ, συνεχίζω να προσπαθώ, να εξελίσσομαι και να παραμένω ανταγωνιστικός. Η εμπειρία στο Μπακού ήταν πραγματικά εξαιρετική, τόσο για την ποιότητα της διοργάνωσης όσο και για το όμορφο κλίμα μεταξύ όλων των συμμετεχόντων. Στόχος μου είναι να συνεχίσω να συμμετέχω σε διεθνείς διοργανώσεις, όσο μου το επιτρέπουν η υγεία, ο χρόνος και οι οικονομικές μου δυνατότητες, εκπροσωπώντας τη χώρα μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Κάθε τέτοια εμπειρία αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην προετοιμασία μου για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Κωφών (Deaflympics) του 2029, που θα φιλοξενηθούν στην Ελλάδα».

Από την πλευρά του, ο Ομοσπονδιακός προπονητής Νταν Αγάπιε αξιολόγησε θετικά τη συνολική παρουσία του αθλητή, επισημαίνοντας τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τους αγώνες:

«Η πέμπτη θέση αφήνει ανάμεικτα συναισθήματα, καθώς φτάσαμε πολύ κοντά στο μετάλλιο. Ωστόσο, η συνολική παρουσία του Δημήτρη ήταν θετική και μας δίνει πολύτιμα στοιχεία για τη συνέχεια. Στον πρώτο αγώνα, μια στιγμιαία απροσεξία επέτρεψε στον Ρώσο αντίπαλό του να προηγηθεί με yuko και στη συνέχεια να ολοκληρώσει την αναμέτρηση με ακινητοποίηση (osaekomi). Παρά την ήττα, ο Δημήτρης ανασυντάχθηκε και στον επόμενο αγώνα, απέναντι σε Τούρκο αθλητή, επέστρεψε συγκεντρωμένος και αποφασιστικός, φτάνοντας στη νίκη μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα με δύο waza-ari.

Στον αγώνα για το χάλκινο μετάλλιο, επιχείρησε μια τεχνική kata-guruma, η οποία δεν ολοκληρώθηκε επιτυχώς, δίνοντας στον αντίπαλο τη δυνατότητα να συνεχίσει στο έδαφος και να επικρατήσει με osaekomi. Χρόνο με τον χρόνο και αγώνα με τον αγώνα βλέπουμε την εξέλιξή του, τόσο στην αγωνιστική εμπειρία όσο και στην αυτοπεποίθηση και την ωριμότητά του. Το επίπεδο του ευρωπαϊκού τζούντο κωφών είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και κάθε διεθνής συμμετοχή αποτελεί πολύτιμο βήμα στην πορεία του.

Θέλω επίσης να επισημάνω το εξαιρετικό επίπεδο της διοργάνωσης στο Μπακού, τις εγκαταστάσεις, τη φιλοξενία και κυρίως το ζεστό κλίμα μεταξύ αθλητών, προπονητών και παραγόντων. Συνεχίζουμε με στόχο τη συμμετοχή σε περισσότερες διεθνείς διοργανώσεις, ώστε ο Δημήτρης να φτάσει στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική κατάσταση στους Deaflympics του 2029, που θα πραγματοποιηθούν στη χώρα μας, με στόχο τη διεκδίκηση ενός μεταλλίου».