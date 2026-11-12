Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε τη σύγκριση με την προηγούμενη εμφάνιση του Ολυμπιακού κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα και τόνισε πως σήμερα η ομάδα του απόλαυσε το παιχνίδι μπροστά στους φιλάθλους της.

Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε την καλύτερη φετινή του εμφάνιση, κυριάρχησε απόλυτα απέναντι στην Dubai BC στη SUNEL Arena και επικράτησε εμφατικά με 101-72 για την 11η αγωνιστική της Euroleague.

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