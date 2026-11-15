Η Σαουδική Αραβία εκτέλεσε το Σάββατο δύο πολίτες της για «τρομοκρατία» ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών, με έναν από τους δύο επειδή συμμετείχε σε διαδηλώσεις όταν ήταν 14 ετών, σύμφωνα με μια οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων με έδρα το Λονδίνο.

Σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, το σουνιτικό βασίλειο κατατάσσεται στην τρίτη θέση παγκοσμίως ως προς τον αριθμό των εκτελέσεων στις οποίες προχώρησε μεταξύ του 2022 και του 2025, πίσω από την Κίνα και το Ιράν.

Οι δύο άνδρες «διέπραξαν τρομοκρατικά εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένης της ένταξης σε ξένη τρομοκρατική οργάνωση, επανειλημμένων πυροβολισμών κατά μελών δυνάμεων ασφαλείας (…) κατοχής όπλων (…) και παροχής υποστήριξης για τη χρηματοδότηση και την εκτέλεση τρομοκρατικών επιχειρήσεων» στο βασίλειο, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών.

Σύμφωνα με τη ΜΚΟ με έδρα το Λονδίνο, ένας από τους δύο άνδρες που εκτελέστηκαν, ο Τζαουάντ Κουρίρις κατηγορήθηκε για οργάνωση και συμμετοχή σε διαδηλώσεις που διοργανώθηκαν μέσα από μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε ηλικία 14 ετών. Συνελήφθη τον Δεκέμβριο του 2020 πριν ομολογήσει αφού υπέστη βασανιστήρια, σύμφωνα με τη Reprieve.

Από τον Αύγουστο του 2025, πέντε άνδρες, όλοι ανήλικοι κατά τον χρόνο των φερόμενων αδικημάτων που ανήκαν στην σιιτική κοινότητα, έχουν εκτελεστεί στο ανατολικό τμήμα της χώρας σε σχέση με τη συμμετοχή τους σε διαδηλώσεις κατά τη διάρκεια της Αραβικής Άνοιξης του 2011 και του 2012, σύμφωνα με τη Reprieve.

Η πλειοψηφία της σιιτικής μειονότητας της Σαουδικής Αραβίας, η οποία από καιρό καταγγέλλει την περιθωριοποίησή της σε αυτήν την κυρίως σουνιτική χώρα, ζει σε αυτήν την πλούσια σε πετρέλαιο ανατολική επαρχία όπου πραγματοποιήθηκαν οι εκτελέσεις.

Πέντε άνδρες εκτελέστηκαν επίσης στα μέσα Οκτωβρίου στην ίδια επαρχία με τις ίδιες κατηγορίες.

Από τον Ιανουάριο, το Ριάντ έχει πραγματοποιήσει 17 εκτελέσεις για «τρομοκρατία», κυρίως στα ανατολικά, σε σύγκριση με 40 που έχουν προγραμματιστεί για το 2025.

Συνολικά, το βασίλειο έχει εκτελέσει 211 άτομα φέτος, συμπεριλαμβανομένων 100 Σαουδαράβων. Ο αριθμός των ατόμων που εκτελέστηκαν για διακίνηση ναρκωτικών έχει αυξηθεί σε 126, συμπεριλαμβανομένων 90 αλλοδαπών, μεταξύ των οποίων 34 Αιθίοπες, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου.