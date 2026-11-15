Το Πυροσβεστικό Σώμα θρηνεί την απώλεια των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους από την κατάρρευση κτηρίου στο Ζεφύρι Αττικής κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς, το Σάββατο 14 Νοεμβρίου.

Ο 44χρονος υπαρχιπυροσβέστης Ηλίας Βαλάτσος και ο 23χρονος πυροσβέστης Γιώργος Ζυμπίδης ήταν τα δύο θύματα της τραγωδίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα, ο νεαρός Γιώργος είχε ορκιστεί μόλις πριν από δύο μήνες από την τελευταία σειρά αποφοίτων της Σχολής Πυροσβεστών Πτολεμαΐδας.

Παράλληλα, υπενθυμίζουμε ότι από την φονική πυρκαγιά τραυματίστηκε και ένας τρίτος πυροσβέστης, ο οποίος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Προς το παρόν δεν έχουν ξεκαθαριστεί τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η κατάρρευση του τμήματος του κτηρίου στην οδό Κατσαντώνη.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών πραγματοποιεί έρευνες στο σημείο, όπου βρέθηκαν απορρίμματα, πλαστικά και άλλα εύφλεκτα υλικά που όπως φαίνεται οδήγησαν στην τραγωδία με τους δύο νεκρούς και τον ένα τραυματία.

Ειδικότερα, οι Αρχές εξετάζουν δύο βασικά σενάρια για τις συνθήκες θανάτου των δύο ανδρών. Το πρώτο είναι να γλίστρησαν στο επικίνδυνο κλιμακοστάσιο, με αποτέλεσμα να πέσουν και να τραυματιστούν θανάσιμα. Το δεύτερο και επικρατέστερο σενάριο είναι να έχασαν τον προσανατολισμό τους μέσα στον πυκνό καπνό του υπογείου και, όταν άδειασαν οι φιάλες οξυγόνου που έφεραν στην πλάτη τους, να έχασαν τη ζωή τους από ασφυξία.

Τρεις συλλήψεις για τη φονική πυρκαγιά

Στη σύλληψη τριών ατόμων στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας προχώρησαν οι Αρχές, ξετυλίγοντας το νήμα της πολύνεκρης πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στο Ζεφύρι.

Μετά από έρευνες του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), με τη συνδρομή του Τμήματος Ασφαλείας Ζεφυρίου, προσήχθησαν και συνελήφθησαν μία 34χρονη και οι δύο ανήλικες κόρες της, ηλικίας 13 και 16 ετών. Παράλληλα, αναζητείται για να συλληφθεί ο 44χρονος σύζυγός της.

Από το προανακριτικό υλικό προκύπτει ότι η οικογένεια, η οποία διέμενε στον ισόγειο χώρο του κτηρίου, άδειαζε τα υπολείμματα καύσης από την ξυλόσομπά της στο κλιμακοστάσιο. Κατά την αυτοψία, οι ερευνητές εντόπισαν στο σημείο μεγάλες ποσότητες από απορρίμματα, πλαστικά και άλλα υλικά. Σύμφωνα με τις ενδείξεις, η ρίψη της καυτής στάχτης πάνω στα εύφλεκτα σκουπίδια συνδέεται άμεσα με την έναρξη της μοιραίας φωτιάς.

Βίντεο από το σημείο της τραγωδίας:

Το χρονικό της τραγωδίας στο Ζεφύρι

Το μοιραίο περιστατικό εκτυλίχθηκε το πρωί του Σαββάτου (14/11). Περίπου στις 11:40, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο επί της οδού Κατσαντώνη, στον Δήμο Φυλής. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα 20 πυροσβέστες, με έξι οχήματα από τον 10ο, τον 6ο και τον 12ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, καθώς και δυνάμεις της 1ης ΕΜΑΚ.

Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης και ενώ οι πυροσβέστες επιχειρούσαν στο εσωτερικό του φλεγόμενου κτηρίου, υποχώρησε τμήμα του. Το αποτέλεσμα ήταν να καταπλακωθούν δύο εξ αυτών, ηλικίας 23 και 44 ετών, οι οποίοι ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους. Λίγο αργότερα εντοπίστηκε από τις αστυνομικές Αρχές ένας τρίτος πυροσβέστης, ελαφρά τραυματισμένος, ο οποίος νοσηλεύεται στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας. Στην επιχείρηση συνέδραμαν δύο κινητές ιατρικές μονάδες και δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

«Πόσους νεκρούς πρέπει να δουν για να καταλάβουν ότι κάτι δεν πάει καλά;»

Τον τόνο της αγανάκτησης των Πυροσβεστών έδωσε με δηλώσεις του ο Πρόεδρος του Πανελλαδικού Σωματείου Πυροσβεστών, Κωνσταντίνος Παπαντώνης, ο οποίος, ξεσπώντας σε λυγμούς, κατήγγειλε ευθέως την έλλειψη μέσων ατομικής προστασίας για τους άνδρες του Σώματος.

«Η φετινή χρονιά είναι από τις χειρότερες… Έχουμε χάσει 13 ανθρώπους», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας παράλληλα τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συντελέστηκε το δυστύχημα: «Υπήρχε μια στριφτή σκάλα μέσα στο κτήριο, και είχε μια εγκοπή κάτω, ένα υπόγειο, και ήταν γεμάτο από σκουπίδια και από φωτιά. Πάτησαν πάνω στη σκάλα οι συνάδελφοι και έφυγαν από το κενό».

Ο ίδιος διερωτήθηκε σε έντονο ύφος: «Δεν γίνεται να χάνουμε ανθρώπους για τα κτήρια. Πόσους νεκρούς πρέπει να δει ο Μητσοτάκης για να καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά;». Παράλληλα, έστρεψε τα πυρά του κατά του αρμόδιου Υπουργού: «Έξι χρόνια φωνάζουμε στον Τουρνά (τον Υπουργό) ότι δεν έχουν πάρει μέτρα ατομικής προστασίας οι πυροσβέστες, και αυτός, αντί να δει τι θα κάνει, μας έκανε ΕΔΕ και μας έβαλε πρόστιμο».