Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου διανύουν μια ιδιαίτερα όμορφη περίοδο στην προσωπική τους ζωή, με τη σχέση τους να δυναμώνει όσο περνά ο καιρός. Το ζευγάρι, που πλέον δεν κρύβει τον έρωτά του, απολαμβάνει κοινές στιγμές τόσο στην καθημερινότητά του όσο και στις δημόσιες εμφανίσεις του.

Αυτή τη φορά, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου πραγματοποίησαν μια βραδινή έξοδο σε εστιατόριο, παρέα με αγαπημένους τους φίλους, με τα τρυφερά στιγμιότυπα από τη βραδιά να κάνουν τον γύρο των social media.

Όπως θα δείτε στα βίντεο που κυκλοφόρησαν, οι δυο τους ήταν αγκαλιά σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς, ανταλλάσσοντας τρυφερές στιγμές και δείχνοντας πόσο ερωτευμένοι είναι.

Μάλιστα, κάποια στιγμή, όταν στο εστιατόριο ακούστηκε η επιτυχία της Ρίας Ελληνίδου, «Εξηγήστε μου», η τραγουδίστρια πήρε το μικρόφωνο και ερμήνευσε το κομμάτι, δημιουργώντας μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα για την παρέα της.

Όσο περνά ο καιρός, η σχέση του Δημήτρη Αλεξάνδρου και της Ρίας Ελληνίδου φαίνεται ότι γίνεται ολοένα και πιο ουσιαστική, με τους δυο τους να έχουν εντάξει ο ένας τον άλλον στην καθημερινότητά τους.

govastiletto.gr – Δημήτρης Αλεξάνδρου – Ρία Ελληνίδου: Η τρυφερή φωτογραφία αγκαλιά με τον Πάρη