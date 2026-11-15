Σε έντεκα κατηγορίες διεκδικεί ένα από τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου η ταινία «Fatherland» του Πάβελ Παβλικόφσκι, ενώ δέκα υποψηφιότητες συγκέντρωσε η ταινία «La Bola Negra» των Χαβιέρ Κάλβο και Χαβιέρ Αμπρόσι.

Οι υποψηφιότητες σε 16 κατηγορίες της 39ης διοργάνωσης των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου ανακοινώθηκαν χθες (14/11) από τη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του 67ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου, με το εμβληματικό Αλκαζάρ να αποτελεί το σκηνικό της παρουσίασης και το Ολύμπιον να φιλοξενεί την εκδήλωση της ανακοίνωσης.

Οι νικητές θα ανακοινωθούν στην επίσημη τελετή απονομής, που θα πραγματοποιηθεί στις 16 Ιανουαρίου 2027 στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στην Αθήνα. «Σε λίγες εβδομάδες, η Ελλάδα υποδέχεται τις εικόνες του κόσμου. Σε 60 μέρες, υποδεχόμαστε τους δημιουργούς και τις ταινίες τους. Η μεγάλη γιορτή του Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου μας περιμένει όλους. Μια γιορτή που η κυβέρνηση και το υπουργείο Πολιτισμού αγκάλιασαν από το πρώτο λεπτό και που το ΕΚΚΟΜΕΔ σχεδίασε και υλοποιεί», ανέφερε από την αίθουσα Παύλος Ζάννας του Ολύμπιον ο υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσων Φωτήλας.

Την ίδια ώρα, στο ιστορικό τέμενος Χαμζά Μπέη, γνωστό ως Αλκαζάρ, το οποίο παραδόθηκε πρόσφατα ξανά στο κοινό, βρίσκονταν η ηθοποιός Κλέλια Ανδριολάτου και ο Ολλανδός ηθοποιός Γιους Μπράουερς, που ανέλαβαν την παρουσίαση της εκδήλωσης και την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων. Η παρουσίαση μεταδιδόταν σε ζωντανή σύνδεση με το Ολύμπιον, όπου βρισκόταν το κοινό, αλλά και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. «Είμαστε εδώ γιατί είναι η πρώτη φορά σ’ αυτά τα 39 χρόνια που τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου έρχονται στην Ελλάδα», ανέφερε ο γενικός διευθυντής της εταιρείας παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου, Γιούργκεν Μπίζινγκερ (Jürgen Biesinger), υπογραμμίζοντας τη μεγάλη πανευρωπαϊκή συνεργασία της καλλιτεχνικής ομάδας που βρίσκεται πίσω από τη λειτουργία της Ακαδημίας. «Η διεκδίκηση, ο συντονισμός και η υλοποίηση αυτής της κορυφαίας διοργάνωσης δεν αποτελεί απλώς ένα τιμητικό γεγονός. Είναι η έμπρακτη επιβεβαίωση της στρατηγικής της ελληνικής πολιτείας, του υπουργείου Πολιτισμού και του ΕΚΚΟΜΕΔ, να καταστεί η Ελλάδα ένας σύγχρονος, εξωστρεφής και ελκυστικός κόμβος κινηματογραφικής και οπτικοακουστικής παραγωγής και πολιτιστικού διαλόγου», τόνισε από την πλευρά της η γενική διευθύντρια του ΕΚΚΟΜΕΔ, Αθήνα Καρτάλου.

Οι βασικές υποψηφιότητες

Πέρα από την πρωτιά του «Fatherland» και του «La Bola Negra», η ταινία «Fjord» του Ρουμάνου Κρίστιαν Μουντζίου συγκέντρωσε πέντε υποψηφιότητες. Οι τρεις ταινίες διεκδικούν, μεταξύ άλλων, το βραβείο Καλύτερης Ευρωπαϊκής Ταινίας, μαζί με δώδεκα ακόμη παραγωγές από 19 ευρωπαϊκές χώρες. Στην κατηγορία Καλύτερης Ευρωπαϊκής Ταινίας περιλαμβάνονται τόσο ταινίες μυθοπλασίας όσο και ντοκιμαντέρ και ταινίες κινουμένων σχεδίων. Αξιοσημείωτο είναι ότι έξι από τις 15 υποψήφιες παραγωγές έχουν σκηνοθετηθεί ή συνσκηνοθετηθεί από γυναίκες, ποσοστό που φτάνει το 40%. Στην κατηγορία Σκηνοθεσίας υποψήφιοι είναι, μεταξύ άλλων, οι δημιουργοί των δύο ταινιών που συγκέντρωσαν τις περισσότερες διακρίσεις, ενώ μαζί τους βρίσκονται η Σάντρα Βόλνερ για το «Everytime» και ο Αντρέι Ζβιάγκιντσεφ για το «Minotaur».

Ιδιαίτερα ισχυρή είναι η παρουσία της Σάντρα Χίλερ, η οποία διεκδικεί το βραβείο Α΄ Γυναικείου Ρόλου για δύο διαφορετικές ερμηνείες, στις ταινίες «Fatherland» και «Rose». Στην ίδια κατηγορία συναντάμε επίσης την Πενέλοπε Κρουζ για το «Bunker», τη Ρενάτε Ράινσβε για το «Fjord» και τη Λεά Σεϊντού για το «Gentle Monster». Για το βραβείο Α΄ Ανδρικού Ρόλου υποψήφιοι είναι, μεταξύ άλλων, ο Χαβιέρ Μπαρδέμ για την ταινία «The Beloved», ο Άντριου Σκοτ για το «Elsinore» και ο Σεμπάστιαν Σταν για το «Fjord». Στις κατηγορίες του ντοκιμαντέρ και του animation ξεχωρίζουν πέντε υποψηφιότητες σε καθεμία, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κατηγορία European Discovery – Βραβείο FIPRESCI, που αφορά πρωτοεμφανιζόμενους σκηνοθέτες και τις πρώτες μεγάλου μήκους ταινίες μυθοπλασίας τους. Οι υποψηφιότητες προέκυψαν από την ψηφοφορία 5.700 μελών της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου, τα οποία παρακολούθησαν τις ταινίες που περιλαμβάνονταν στη φετινή βραχεία λίστα. Στη συνέχεια, τα μέλη θα κληθούν να ψηφίσουν για την ανάδειξη των νικητών.

Όλες οι υποψηφιότητες ανά κατηγορία είναι διαθέσιμες εδώ