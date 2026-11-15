Οι αμερικανοί διαπραγματευτές προσπαθούν να πείσουν την Ουκρανία να αποσύρει τις εναπομείνασες δυνάμεις της από την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς με αντάλλαγμα την ένταξή της στο ΝΑΤΟ, σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Αξιωματούχος των ΗΠΑ δεν επιβεβαίωσε τους ισχυρισμούς τον Ουκρανού προέδρου, αλλά δήλωσε στο BBC ότι «πολλές ιδέες συζητούνται, αλλά οποιαδήποτε τελική συμφωνία θα πρέπει να γίνει αποδεκτή και από τις δύο πλευρές».

Οι δηλώσεις αυτές του Ουκρανού ηγέτη έγιναν μετά τις συναντήσεις Αμερικανών απεσταλμένων με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ζελένσκι, στο πλαίσιο των προσπαθειών των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Το Κίεβο επιδιώκει εδώ και καιρό την ένταξή του στη στρατιωτική συμμαχία, ωστόσο στο παρελθόν υπήρξαν αντιδράσεις από τις ΗΠΑ και άλλους συμμάχους, ενώ η Ρωσία έχει δηλώσει ότι η παρουσία ενός ακόμη μέλους του ΝΑΤΟ στα σύνορά της θα είναι απαράδεκτη.

Υπενθυμίζουμε ότι Ρωσία εξαπέλυσε ολομέτωπη εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Ελέγχει το μεγαλύτερο μέρος της βιομηχανικής περιοχής του Ντονμπάς και ο Ζελένσκι δηλώνει σταθερά ότι η Ουκρανία δεν είναι διατεθειμένη να παραχωρήσει το έδαφος.

«Τι θα γινόταν αν η Ουκρανία εντασσόταν στο ΝΑΤΟ;»

«Οι Αμερικανοί έθεσαν ένα ερώτημα: “Τι θα γινόταν αν η Ουκρανία εντασσόταν στο ΝΑΤΟ; Θα αποσυρόταν η Ουκρανία από το Ντονμπάς;” Αυτή ήταν η πρώτη φορά που ετίθετο κάτι τέτοιο», ανέφερε ο Ζελένσκι σε δηλώσεις που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του, χθες, Σάββατο 14 Νοεμβρίου.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, συνέχισε λέγοντας ότι εάν λάβει μια συγκεκριμένη πρόταση που θα περιλαμβάνει εγγυήσεις ασφαλείας, κανέναν περιορισμό στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις και κονδύλια για την ανοικοδόμηση της χώρας, θα τη θέσει σε δημοψήφισμα.

Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ μετέβησαν στην πρωτεύουσα της Ιρλανδίας, το Δουβλίνο, την περασμένη Πέμπτη για να συναντήσουν τον Ζελένσκι, έπειτα από έναν γύρο συνομιλιών με τον Πούτιν στη Μόσχα.

Δηλώσεις τόσο του Πούτιν όσο και αξιωματούχων του Κρεμλίνου υποδηλώνουν ότι η θέση της Ρωσίας για τον πόλεμο δεν έχει μεταβληθεί. Στο παρελθόν έχει προτείνει όρια στο μέγεθος του ουκρανικού στρατού, εδαφικές παραχωρήσεις και εγγυημένη ουδετερότητα του Κιέβου ως προϋποθέσεις για μια ειρηνευτική συμφωνία. Η Ουκρανία από την πλευρά της έχει απορρίψει αυτούς τους όρους, υποστηρίζοντας ότι τέτοιοι περιορισμοί θα υπονόμευαν την ικανότητά της να αποκρούσει οποιαδήποτε μελλοντική εισβολή.

Άλλα μέλη του ΝΑΤΟ, πέραν των ΗΠΑ, είναι επιφυλακτικά ως προς την ένταξη της Ουκρανίας και θεωρείται δεδομένο ότι και η ίδια η Ουκρανία τη βλέπει ως μη ρεαλιστική.

Το Κρεμλίνο ήταν επίσης ανέκαθεν σφοδρά αντίθετο. Αυτός είναι, άλλωστε, ένας από τους λόγους για τους οποίους η Ρωσία ξεκίνησε εξαρχής αυτόν τον πόλεμο.

Είναι πιθανό οι Αμερικανοί απεσταλμένοι να διερευνούσαν τις «κόκκινες γραμμές» της Ουκρανίας όσον αφορά τα κατεχόμενα εδάφη στο Ντονμπάς. Ο Ζελένσκι δήλωσε πρόσφατα ότι οι Αμερικανοί διαμεσολαβητές πίστευαν πως το Κίεβο έπρεπε απλώς να παραχωρήσει εδάφη για να επιτευχθεί ειρήνη και ασκούσαν πιέσεις, επιθυμώντας διακαώς να κλείσει μια συμφωνία το συντομότερο δυνατό.

Η Ουκρανία είναι βέβαιη ότι οι φιλοδοξίες της Ρωσίας είναι πολύ μεγαλύτερες και εδώ και καιρό βλέπει το ΝΑΤΟ ως τη μόνη σίγουρη προστασία της. Είναι, επομένως, πιθανό ο Ζελένσκι να δημοσιοποίησε αυτή την πρόταση προκειμένου να ανοίξει ξανά μια συζήτηση που θεωρούνταν κλειστή.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η ιδέα βρίσκεται πλέον «ξανά στην ατζέντα» στο πλαίσιο μιας «εξαιρετικά δύσκολης συζήτησης» για την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Φαίνεται ακόμη να αποτελεί ουκρανική αντίδραση στην ανανεωμένη σκληρή γραμμή της Ρωσίας. Η Μόσχα μιλά πλέον για μια «νέα αρχιτεκτονική ευρωπαϊκής ασφάλειας», έναν πάγιο ρωσικό κωδικό όρο για ένα αποδυναμωμένο ΝΑΤΟ. Το ζήτημα φαίνεται να βρέθηκε στο επίκεντρο του τελευταίου γύρου συνομιλιών μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και ΗΠΑ στο Άμπου Ντάμπι αυτή την εβδομάδα.

Λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του Ζελένσκι, ο Τζάρεντ Κούσνερ φάνηκε πρόθυμος να υποβαθμίσει οποιαδήποτε αμερικανική προσφορά για ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, ζητώντας «εχεμύθεια» σε μια ευαίσθητη διαδικασία. Ανέφερε ότι από τις διαπραγματεύσεις είχαν διαρρεύσει «μαξιμαλιστικές» προτάσεις, συνοδευόμενες από «έντονη πολιτική ρητορική».

Σε μια δήλωση που έμοιαζε με επίπληξη προς το Κίεβο, ο Κούσνερ αναφέρθηκε σε «ιδιωτικές συζητήσεις» που αποσκοπούν στη διερεύνηση νέων ιδεών για τον τερματισμό ενός, όπως τον χαρακτήρισε, «φρικτού πολέμου». Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα ότι οι ιδέες αυτές θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέες προτάσεις ή σε σημαντικές εξελίξεις.

Ο Ρωσία κατέχει το Ντονμπάς

Η Ρωσία κατέχει επί του παρόντος περίπου το ένα πέμπτο της ουκρανικής επικράτειας, συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου μέρους των περιφερειών Ντονέτσκ και Λουχάνσκ που συνθέτουν το Ντονμπάς.

Έχει επιμείνει εκ νέου ότι δεν θα συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός έως ότου υπάρξει οριστική ειρηνευτική συμφωνία, η οποία θα περιλαμβάνει την παραχώρηση από την Ουκρανία του ελέγχου και εκείνων των τμημάτων του Ντονμπάς που δεν έχουν καταλάβει τα ρωσικά στρατεύματα, πέραν της χερσονήσου της Κριμαίας την οποία η Μόσχα προσάρτησε παράνομα το 2014.

Τεταμένες οι σχέσεις Ουκρανίας – ΗΠΑ

Ο τελευταίος γύρος συνομιλιών έρχεται έπειτα από μια περίοδο τεταμένων σχέσεων μεταξύ Κιέβου και Ουάσιγκτον λόγω των ουκρανικών πληγμάτων σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις βαθιά στο εσωτερικό της Ρωσίας, τα οποία ο Τραμπ είχε ζητήσει από την Ουκρανία να παύσει, ώστε να διευκολυνθεί η προμήθεια ρωσικού ντίζελ και να αποκλιμακωθούν οι παγκόσμιες τιμές των καυσίμων.

Στη συνέχεια, ο Ζελένσκι κατηγόρησε Αμερικανούς αξιωματούχους ότι περιόρισαν την υπηρεσία δορυφορικού διαδικτύου Starlink της Ουκρανίας, την οποία χρησιμοποιεί για τον συντονισμό των αμυντικών επιχειρήσεων, ενώ ο Τραμπ δήλωσε ότι «ήρθε η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει νέο πρόεδρο» και ζήτησε τη διεξαγωγή νέων εκλογών.

Οι εκλογές έχουν ανασταλεί όσο η Ουκρανία παραμένει υπό στρατιωτικό νόμο, ωστόσο ο Ζελένσκι έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι είναι διατεθειμένος να τις προκηρύξει εντός μηνών από την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας και ότι θα παραιτούνταν από την προεδρία με αντάλλαγμα την ένταξη στο ΝΑΤΟ.