Η Έλενα Παπαρίζου και η Πάολα επέλεξαν να απαντήσουν με ένα ιδιαίτερο τρόπο στις φήμες περί κακών σχέσεων, στο νέο επεισόδιο του «The Voice», που προβλήθηκε το βράδυ του Σαββάτου 14 Νοεμβρίου στον ΣΚΑΪ.

Οι δύο τραγουδίστριες έκαναν από κοινού την εμφάνισή τους στην έναρξη του μουσικού διαγωνισμού, θέλοντας να βάλουν τέλος στα δημοσιεύματα που τις ήθελαν να βρίσκονται σε κόντρα το τελευταίο διάστημα.

Μάλιστα, η Πάολα, η οποία συμμετέχει φέτος για πρώτη φορά ως coach στο «The Voice», αντάλλαξε τέσσερα φιλιά στο στόμα με την Έλενα Παπαρίζου, στέλνοντας με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο το δικό τους μήνυμα σε όσους κάνουν λόγο για ένταση ανάμεσά τους.

«Τέσσερα φιλιά, για εκείνους τους καλούς ανθρώπους που μας θέλουν να έχουμε πλακωθεί. Θέλω να τους πω, Έλενά μου, πως η Παολάρα δεν πλακώνεται με κανέναν, μάγκες», είπε η Πάολα, με την Έλενα Παπαρίζου να προσθέτει με χιούμορ: «Η αλήθεια είναι πως ούτε και εγώ έχω καρδιά για να τσακωθώ με κανέναν, ποτέ. Αλλά θα πω ένα μόνο πράγμα, γιατί θέλω ο κόσμος να το απολαύσει που περιμένουμε και άλλον κόσμο πάνω στη σκηνή… Άσε με να τζάσω, σε παρακαλώ».

Δείτε το βίντεο που ακολουθεί:

govastiletto.gr – Παρασκήνιο στο «The Voice» με Πάολα και Έλενα Παπαρίζου – Τι συμβαίνει ανάμεσά τους;