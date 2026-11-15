Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το πρωί της Κυριακής 15 Νοεμβρίου, καθώς ξέσπασε φωτιά σε εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο στην περιοχή της Μεταμόρφωσης.

Εντός του εργοστασίου, σύμφωνα με πληροφορίες, έμεναν άστεγοι ενώ η επιχείρηση της κατάσβεσης κρίνεται ιδιαίτερα δύσκολη λόγω των εύφλεκτών υλικών που υπάρχουν στον χώρο.

Στο σημείο έσπευσαν 21 πυροσβέστες με επτά οχήματα και επιχειρούν.

Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο περιστατικό, έρχεται μόλις μια ημέρα αργότερα από τον τραγικό θάνατο των δύο Πυροσβεστών στο Ζεφύρι Αττικής, μετά από κατάρρευση εγκαταλελειμμένου κτηρίου, το οποίο είχε τυλιχθεί στις φλόγες.