Μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις υποκλοπής προσωπικών δεδομένων στη Γαλλία επιβεβαίωσαν τα γαλλικά ταχυδρομεία (όμιλος La Poste), ανακοινώνοντας στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι χάκερς απέκτησαν πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία 22 εκατομμυρίων ανθρώπων, έπειτα από κυβερνοεπίθεση που σημειώθηκε στα μέσα Σεπτεμβρίου στη θυγατρική τους εταιρεία Maileva.

Η υπόθεση, που ήρθε αρχικά στη δημοσιότητα από τον εξειδικευμένο ιστότοπο cyberattaque.org και μεταδόθηκε από το france24, αφορά τη Maileva, θυγατρική της Docaposte του ομίλου La Poste, μια ψηφιακή πλατφόρμα με πάνω από 70.000 χρήστες και 180 εκατ. διακινούμενα έγγραφα ετησίως, με βάση στοιχεία του 2024, μέσω της οποίας μικρομεσαίες επιχειρήσεις στέλνουν ψηφιακά εκκαθαριστικά μισθοδοσίας, τιμολόγια, συστημένες επιστολές και προσκλήσεις γενικών συνελεύσεων.

Ποια δεδομένα εκτέθηκαν και η δικαστική έρευνα

Όπως διευκρίνισε η εταιρεία, τα 22 εκατομμύρια άτομα δεν ήταν απαραίτητα εγγεγραμμένοι χρήστες της πλατφόρμας, αλλά παραλήπτες επιστολών και εγγράφων για λογαριασμό επιχειρήσεων, πελατών της Maileva. Τα δεδομένα που εκτέθηκαν περιλαμβάνουν ονόματα, επώνυμα και ταχυδρομικές διευθύνσεις.

Από την ενημέρωση των γαλλικών ταχυδρομείων δεν προκύπτει ότι παραβιάστηκαν κωδικοί πρόσβασης, τραπεζικά στοιχεία ή το περιεχόμενο της αλληλογραφίας, ωστόσο ειδικοί επισημαίνουν ότι ακόμη και αυτά τα στοιχεία μπορούν να αξιοποιηθούν για στοχευμένες απόπειρες εξαπάτησης.

Σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία, η Maileva ενημέρωσε όλες τις επηρεαζόμενες επιχειρήσεις, από τις οποίες εξαρτάται πλέον η κατά περίπτωση ενημέρωση των πολιτών, ειδοποίησε την αρμόδια γαλλική Εθνική Επιτροπή Πληροφορικής και Ελευθεριών (CNIL) και υπέβαλε επίσημη καταγγελία, με αποτέλεσμα να βρίσκεται σε εξέλιξη δικαστική έρευνα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γνωστοποιηθεί η ταυτότητα των δραστών ή η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την παραβίαση των συστημάτων.

Κύμα κυβερνοεπιθέσεων σε γαλλικούς οργανισμούς και τράπεζες

Η παραβίαση στη Maileva προστίθεται σε μια αλυσίδα σοβαρών κυβερνοεπιθέσεων κατά γαλλικών επιχειρήσεων και δημόσιων φορέων. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, ο τραπεζικός όμιλος Crédit Mutuel Arkéa ανακοίνωσε την υποκλοπή περίπου 100 εκατομμυρίων ευρώ μέσω παράνομων συναλλαγών από εταιρικό λογαριασμό (μέρος των οποίων ανακτήθηκε).

Είχαν προηγηθεί η κυβερνοεπίθεση στον ίδιο τον όμιλο La Poste πριν από τα περσινά Χριστούγεννα, την ευθύνη της οποίας ανέλαβαν φιλορώσοι χάκερς, καθώς και η μεγάλης κλίμακας παραβίαση στη δημόσια υπηρεσία απασχόλησης France Travail στις αρχές του 2024, που έθεσε σε κίνδυνο δεδομένα περίπου 43 εκατομμυρίων ανθρώπων.