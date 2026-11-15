Με βροχές, κατά τόπους καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στα βόρεια τμήματα της χώρας θα κυλήσει η Κυριακή 15 Νοεμβρίου, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία της ΕΜΥ και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr. Παράλληλα, η μεταφορά αφρικανικής σκόνης παρουσιάζει υποχώρηση, αν και μέτριες συγκεντρώσεις σωματιδίων στην ατμόσφαιρα ενδέχεται να διατηρηθούν στα νότια τμήματα της Ελλάδας.

Η μεταβολή αυτή έρχεται αμέσως μετά τις ιδιαίτερα υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες που επικράτησαν το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, κυρίως στη Μακεδονία, στα κεντρικά ηπειρωτικά τμήματα της χώρας και στην Κρήτη, με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 25 °C σε 98 μετεωρολογικούς σταθμούς έως τις 16:10 ώρα Ελλάδας. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του ΕΑΑ / meteo.gr, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία της ημέρας καταγράφηκε στον Πλατανιά Χανίων, όπου έφτασε τους 28,3 °C.

Αναλυτικά ο καιρός την Κυριακή 15 Νοεμβρίου

Στα ανατολικά και τα βόρεια προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές, οι οποίες θα κάνουν την εμφάνισή τους από τις πρωινές ώρες στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα, την Εύβοια, καθώς και στα νησιά του Βορείου και Κεντρικού Αιγαίου.

Πιθανώς να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες στα βορειοανατολικά και τις βραδινές ώρες στα δυτικά (βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και δυτική Στερεά). Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως το απόγευμα στα ηπειρωτικά, με λίγες τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά, καθώς από τις απογευματινές ώρες τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν σταδιακή εξασθένηση.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν ασθενείς έως νότιοι 3 με 4 και βαθμιαία τοπικά 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα επικρατήσουν βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι 4 με 5 και τις πρωινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ (στρεφόμενοι σε βόρειους-βορειοδυτικούς στα Δωδεκάνησα).

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βόρεια, φτάνοντας τους 15 με 17°C και στις υπόλοιπες περιοχές τους 18 με 22°C, ενώ τοπικά σε Κρήτη και Δωδεκάνησα θα αγγίξει τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Η εικόνα σε Αττική, Θεσσαλονίκη και οι θερμοκρασίες ανά περιοχή

Αττική: Προβλέπονται νεφώσεις που κατά διαστήματα θα εναλλάσσονται με ανοίγματα και ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ , ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21°C .

Θεσσαλονίκη: Βροχερό αναμένεται το ξεκίνημα της ημέρας με τα φαινόμενα να εκδηλώνονται κυρίως τις πρωινές ώρες και να εξασθενούν από το μεσημέρι, περιοριζόμενα στα ορεινά του νομού. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς ανατολικών-νοτιοανατολικών διευθύνσεων, με τον υδράργυρο να κυμαίνεται από 12 έως 16°C .

Αναλυτικά οι ελάχιστες και μέγιστες θερμοκρασίες ανά περιοχή: Δυτική Μακεδονία: 9 – 15°C Ανατολική Μακεδονία: 11 – 15°C Κεντρική Μακεδονία: 11 – 17°C Θράκη: 10 – 16°C Ήπειρος: 11 – 18°C Θεσσαλία: 12 – 18°C Ανατολική Στερεά – Εύβοια: 15 – 21°C Δυτική Στερεά: 13 – 22°C Δυτική & Ανατολική Πελοπόννησος: 12 – 22°C και 14 – 22°C αντίστοιχα Νησιά Ιονίου: 15 – 21°C Κυκλάδες: 17 – 23°C Νησιά Ανατολικού Αιγαίου: 15 – 23°C Κρήτη: 16 – 24°C Δωδεκάνησα: 18 – 24°C



Η εξέλιξη του καιρού έως την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου