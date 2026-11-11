Δύο αρκούδες εντοπίστηκαν νεκρές την Τρίτη, 10 Νοεμβρίου στη Δυτική Μακεδονία, έπειτα από τροχαία ατυχήματα με διερχόμενα οχήματα σε κεντρικούς οδικούς άξονες της περιοχής.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Κοζάνης – Σιάτιστας, ενώ το δεύτερο καταγράφηκε επί της Εγνατίας Οδού, στο τμήμα μετά τον Πολύμυλο.

Δραματική αύξηση των απωλειών το 2026

Με την καταγραφή των δύο αυτών νέων συμβάντων, ο αριθμός των νεκρών αρκούδων στη Δυτική Μακεδονία από την αρχή του 2026 ανέρχεται πλέον σε τουλάχιστον επτά. Οι βασικές αιτίες θανάτου που έχουν καταγραφεί για τον πληθυσμό του προστατευόμενου είδους περιλαμβάνουν:

Παρασύρσεις από διερχόμενα αυτοκίνητα σε εθνικούς και επαρχιακούς δρόμους.

Πυροβολισμούς

Χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων

Έκκληση για προσοχή στους οδηγούς

Η διαδοχική απώλεια άγριων ζώων εντείνει τον έντονο προβληματισμό περιβαλλοντικών φορέων και αρμόδιων αρχών, οι οποίες επαναφέρουν την ανάγκη για αυξημένη επαγρύπνηση και τήρηση των ορίων ταχύτητας από τους οδηγούς, ιδιαίτερα στα οδικά τμήματα όπου έχει τοποθετηθεί ειδική προειδοποιητική σήμανση για πιθανή διέλευση άγριας πανίδας.