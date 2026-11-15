Ανθή Φακιδάρη – Χρήστος Τζόλης: Το νέο ζευγάρι της showbiz; Οι τρυφερές στιγμές στα νότια προάστια

Ένα νέο ειδύλλιο φαίνεται ότι ανθίζει, με τον Χρήστο Τζόλη και την Ανθή Φακιδάρη να βρίσκονται στο επίκεντρο. Ο διεθνής ποδοσφαιριστής και το επιτυχημένο μοντέλο φαίνεται πως έχουν έρθει κοντά, ωστόσο χωρίς κανείς από τους δύο να έχει επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής ότι τους συνδέει κάτι περισσότερο από μια γνωριμία.

Οι πρώτες υποψίες για τη μεταξύ τους σχέση ενισχύθηκαν όταν η Ανθή Φακιδάρη βρέθηκε στις εξέδρες της Τούμπας, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με την Ολλανδία. Η παρουσία της στο γήπεδο δεν πέρασε απαρατήρητη, εκείνο ωστόσο που προκάλεσε ακόμη περισσότερα ερωτήματα ήταν η ενδυματολογική της επιλογή. Το μοντέλο φορούσε φανέλα από τις προπονήσεις των διεθνών ποδοσφαιριστών, με αρκετούς να αναρωτιούνται ποιος μπορεί να της την είχε χαρίσει. Το όνομα που πλέον βρίσκεται στο επίκεντρο είναι εκείνο του Χρήστου Τζόλη.

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Οι δύο ωραίοι και επιτυχημένοι νέοι απαθανατίστηκαν μαζί στα νότια προάστια σε ιδιαίτερα τρυφερές στιγμές. Ο ποδοσφαιριστής και το μοντέλο εμφανίζονται αγκαλιασμένοι και χαμογελαστοί, δείχνοντας ότι υπάρχει κάτι μεταξύ τους, παραπάνω από μια στενή φιλία.

Προς το παρόν, ούτε ο Χρήστος Τζόλης ούτε η Ανθή Φακιδάρη έχουν τοποθετηθεί δημόσια για τις φήμες. Ωστόσο, η κοινή τους εμφάνιση, έχει βάλει φωτιά στα σενάρια για ένα νέο ζευγάρι που ενδέχεται να απασχολήσει έντονα τη σόουμπιζ.

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