Σε μια ιδιαίτερη τελετή στο Δημαρχιακό Μέγαρο, ο δήμαρχος Αλέξης Αθανασίου απένειμε την ύψιστη διάκριση στον πρόεδρο του Ομίλου Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Θαλάσσιας Ελλάδας και ιδρυτή του φεστιβάλ SYRREO, Φώτη Καραγιαννόπουλο, αναγνωρίζοντας την πολυετή προσφορά του στον πολιτισμό και τη μουσική του νησιού.

Ο κ. Καραγιαννόπουλος τιμήθηκε για τη διαρκή προσφορά και την αμέριστη στήριξή του στον πολιτισμό του νησιού και τη μουσική, με τον δήμαρχο Αλέξη Αθανασίου να πραγματοποιεί την απονομή της τιμητικής διάκρισης.

Η συμβολή του φεστιβάλ SYRREO και η αιγίδα της UNESCO

Ο Φώτης Καραγιαννόπουλος είναι πρόεδρος του Ομίλου Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Θαλάσσιας Ελλάδας, του μη κερδοσκοπικού οργανισμού που ίδρυσε και διοργανώνει το φεστιβάλ SYRREO.

Υπό την καθοδήγησή του, ο θεσμός αυτός:

Αναβιώνει την κλασική μουσική στο νησί και προσφέρει στο κοινό υψηλού επιπέδου καλλιτεχνικές παραγωγές.

Αναδεικνύει το ιστορικό Θέατρο Απόλλων ως έναν μοναδικό χώρο στην Ελλάδα για τη φιλοξενία της λυρικής μουσικής.

Καθιερώνει την Ερμούπολη ως έναν τόπο συνάντησης της μουσικής με την ιστορία.

Με την αδιάκοπη παρουσία και συνέχεια του φεστιβάλ στη Σύρο, ο κ. Καραγιαννόπουλος συντελεί ουσιαστικά στην πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη του τόπου. Μέσα από στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαίους καλλιτέχνες, πανεπιστήμια, πολιτιστικούς οργανισμούς, διεθνείς φορείς και δημόσιους θεσμούς, το SYRREO κατάφερε να τεθεί υπό την αιγίδα της UNESCO. Η διάκριση αυτή προσδίδει διεθνές κύρος στον θεσμό και αναδεικνύει τη Σύρο σε κέντρο πολιτισμού, παιδείας και δημιουργικού διαλόγου, όπου η όπερα και η κλασική μουσική βρίσκουν γόνιμο έδαφος να εξελιχθούν.

Φώτης Καραγιαννόπουλος

Η μουσική παιδεία ως δημόσιο αγαθό

Κεντρικό μέλημα του κ. Καραγιαννόπουλου παραμένει η διάδοση της μουσικής παιδείας και η προώθησή της ως δημόσιου αγαθού. Αυτό αποδεικνύεται έμπρακτα μέσα από τη συνεργασία του SYRREO με τη διεθνή οργάνωση El Sistema και το Arco Sonore.

Οι φορείς αυτοί αντιμετωπίζουν τη μουσική εκπαίδευση ως θεμελιώδες δικαίωμα και όχι ως προνόμιο, συνδιοργανώνοντας εκπαιδευτικές και καλλιτεχνικές δράσεις που φέρνουν την κλασική μουσική κοντά σε όλα τα παιδιά που ζουν στη Σύρο.