Το απόλυτο χάος επικράτησε στις αερομεταφορές των ΗΠΑ, καθώς εργασίες ρουτίνας για την αντικατάσταση παλαιών καλωδίων χαλκού οδήγησαν σε πολύωρη καθήλωση χιλιάδων πτήσεων. Σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου, ο Αμερικανός υπουργός Μεταφορών, Σον Ντάφι και ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας (FAA), Μπράιαν Μπρέντφορντ, προσπάθησαν να ρίξουν φως στα αίτια του τεχνικού μπλακάουτ, διαβεβαιώνοντας τους πολίτες ότι δεν υπήρξε κίνδυνος για την ασφάλεια των πτήσεων ούτε ενδείξεις κυβερνοεπίθεσης.

Τα αίτια του «παγώματος» των πτήσεων

Σύμφωνα με τον Σον Ντάφι, η βλάβη, που η ακριβής της ρίζα διερευνάται ακόμη, προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης και αντικατάστασης παλιών καλωδίων χαλκού σε μια απομακρυσμένη τοποθεσία. Ο υπουργός απέκλεισε κατηγορηματικά το σενάριο εξωτερικής παρέμβασης ή κυβερνοεπίθεσης, εξηγώντας: «Δεν το πιστεύουμε, διότι μόλις καταφέραμε να απομονώσουμε τις εργασίες που γίνονταν σε αυτή την απομακρυσμένη τοποθεσία, όλα τα συστήματά μας επανήλθαν σε λειτουργία. […] Πρόκειται για ένα σύστημα της FAA που δεν ανταποκρίθηκε… εκείνη τη στιγμή, είτε ο ανάδοχός μας δεν ανταποκρίθηκε είτε ο εξοπλισμός δεν ανταποκρίθηκε, και αυτό προκάλεσε τις διακοπές». Επιπλέον, διευκρίνισε ότι το συμβάν δεν σχετίζεται με την πρόσφατη αναβάθμιση της πλατφόρμας SMART.

Απαντώντας σε επικρίσεις για τον χρόνο διεξαγωγής των εργασιών (κατά τη διάρκεια της ημέρας), ο Ντάφι εξήγησε ότι, αν και σε μεγάλες εγκαταστάσεις οι εργασίες γίνονται τη νύχτα, σε μικρότερα, απομακρυσμένα σημεία τέτοιες παρεμβάσεις δεν αναμένεται υπό φυσιολογικές συνθήκες να προκαλέσουν προβλήματα στο δίκτυο.

Ωστόσο, ο υπουργός ανέδειξε τη ρίζα του προβλήματος, που δεν είναι άλλη από τις πεπαλαιωμένες υποδομές και τη συνεργασία με τον υφιστάμενο τηλεπικοινωνιακό ανάδοχο, τη L3Harris Technologies. «Μέχρι να κατασκευαστεί νέα υποδομή, η κυβέρνηση θα είναι υποχρεωμένη να συνεργάζεται με τον παλιό ανάδοχο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ακυρώθηκαν πάνω από 16.000 πτήσεις

Οι αριθμοί αποτυπώνουν το μέγεθος της ταλαιπωρίας. Ο επικεφαλής της FAA, Μπράιαν Μπρέντφορντ, ζητώντας «ειλικρινή συγγνώμη» από το επιβατικό κοινό, αποκάλυψε ότι συνολικά πάνω από 16.000 πτήσεις ακυρώθηκαν την Παρασκευή και το Σάββατο. Ειδικότερα, δεν κατέστη δυνατός ο επαναπρογραμματισμός 12.000 πτήσεων την Παρασκευή, ενώ για το Σάββατο εκτιμήθηκε ότι θα ακυρωθούν ακόμη 4.000 έως 5.000 πτήσεις.

Η συνέντευξη Τύπου του υπουργείου:

Ο διοικητής της FAA εξήγησε ότι η απόφαση για καθήλωση των αεροσκαφών ελήφθη «από υπερβολική προσοχή» και με στόχο την «απομάκρυνση της πίεσης από το σύστημα» όταν παρατηρήθηκε ανεξήγητη αστάθεια στο δίκτυο. «Δεν υπήρχε κάτι που να έπαθε βλάβη, απλώς παρατηρήσαμε αστάθεια και γι’ αυτό προχωρήσαμε προληπτικά στην ακύρωση», διευκρίνισε, δεσμευόμενος παράλληλα για τη διεξαγωγή μιας «πολύ διαφανούς ακρόασης για το τι πραγματικά συνέβη». Σχετικά με τους χιλιάδες εγκλωβισμένους επιβάτες, ο Μπρέντφορντ ήταν σαφής: «Είτε θα επανατοποθετηθούν σε πτήση, είτε θα λάβουν πλήρη επιστροφή χρημάτων», παροτρύνοντάς τους να επικοινωνήσουν με τις αεροπορικές τους εταιρείες.

Κραυγή αγωνίας για χρηματοδότηση 50 δισ. δολαρίων

Το πρωτοφανές μπλακάουτ έδωσε την ευκαιρία στον υπουργό Μεταφορών να απευθύνει δραματική έκκληση προς το Κογκρέσο για την άμεση εκταμίευση κονδυλίων.

Ο Σον Ντάφι επανέλαβε την ανάγκη για συνολική χρηματοδότηση ύψους 50 δισ. δολαρίων προκειμένου να εκσυγχρονιστεί πλήρως το σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας (έως τώρα έχουν δαπανηθεί 12,5 δισ.). «Πόσο ακόμα θα περιμένουμε, Αμερική;» αναρωτήθηκε ρητορικά, καλώντας το Κογκρέσο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της στιγμής. Ο επικεφαλής της FAA υπερθεμάτισε, προειδοποιώντας: «Το σύστημα θα συνεχίζει να παρουσιάζει βλάβες μέχρι να το αντικαταστήσουμε».

Παρά την τεράστια αναστάτωση, αμφότεροι οι αξιωματούχοι υπεραμύνθηκαν της ασφάλειας του αμερικανικού εναέριου χώρου. «Από τη στιγμή που προέκυψε το πρόβλημα, οι πτήσεις διακόπηκαν και τα αεροσκάφη επιστράφηκαν, επειδή τόσο σοβαρά αντιμετωπίζουμε το θέμα της ασφάλειας. […] Θέλω να φτάσουν σπίτι τους με ασφάλεια», τόνισε ο Ντάφι.

Σταδιακή εξομάλυνση εν μέσω συσσωρευμένων προβλημάτων

Το σύστημα παρουσιάζει πλέον σταθερότητα, με τον Μπρέντφορντ να εκτιμά ότι «το χειρότερο έχει περάσει». Σύμφωνα με πρωινή ανάρτηση του υπουργού Μεταφορών, οι πτήσεις «επιστρέφουν σιγά-σιγά στο φυσιολογικό». Παρά την άρση της απαγόρευσης απογειώσεων τα ξημερώματα του Σαββάτου, ο αντίκτυπος παραμένει.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του FlightAware, τα αεροδρόμια O’Hare (Σικάγο), Hartsfield-Jackson (Ατλάντα) και JFK (Νέα Υόρκη) δέχτηκαν το μεγαλύτερο πλήγμα, ενώ οι εταιρείες Delta, United και American Airlines κατέγραψαν τις περισσότερες ακυρώσεις.