Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι δύο πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια τυλίχθηκαν στις φλόγες αφού προσέκρουσαν σε νάρκες στην προσπάθειά τους να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ ακολουθώντας «μη εξουσιοδοτημένες» διαδρομές.

«Δύο πετρελαιοφόρα που είχαν απενεργοποιήσει τα συστήματα εντοπισμού θέσης τους και προσπαθούσαν κρυφά να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ μέσω μη εξουσιοδοτημένης διαδρομής, εξερράγησαν και τυλίχθηκαν στις φλόγες αφού προσέκρουσαν σε νάρκη κατά τη διάρκεια της νύχτας», ανέφεραν οι Φρουροί της Επανάστασης μέσω Telegram.

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν πολλαπλασιάσει τις τελευταίες εβδομάδες τις ανακοινώσεις για πυρκαγιές ή εκρήξεις σε πλοία που προσκρούουν σε νάρκες στα στενά, ενώ η Ουάσινγκτον υποστηρίζει πως έχει αποναρκοθετήσει σε μεγάλο μέρος αυτό το θαλάσσιο πέρασμα.

Το Ιράν επιμένει πως ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ, από όπου διερχόταν το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που εξάγονται σε παγκόσμια κλίμακα προτού ξεσπάσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή την 28η Φεβρουαρίου, με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Έκτοτε, το Ιράν βάζει συχνά στο στόχαστρο πλοία που προσπαθούν να διασχίσουν τα στενά χωρίς την έγκρισή του, ενώ οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.