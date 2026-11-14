Η Ευρώπη “δεν πρέπει να κάνει λάθος” όσον αφορά την Τεχνητή Νοημοσύνη, προειδοποίησε την Παρασκευή η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στο τέλος μιας πρώτης ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής στο Δουβλίνο που επικεντρώθηκε στους κινδύνους και στα οφέλη αυτής της τεχνολογίας για την οικονομία και την κοινωνία.

“Κάθε γενιά είναι αντιμέτωπη σε μια τεχνολογική καμπή που διαμορφώνει τις επόμενες δεκαετίες. Για τη δική μας, είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη, και η Ευρώπη δεν πρέπει να κάνει λάθος”, υπογράμμισε η πρόεδρος της Κομισιόν, η οποία θέλει να συνεχίσει να “επιταχύνει” τις χρήσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης προσπαθώντας παράλληλα να περιορίσει τους κινδύνους που εμπεριέχει.