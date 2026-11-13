Στις 6 Νοεμβρίου, περίπου δέκα μέλη της ισπανικής νεοναζιστικής οργάνωσης Núcleo Nacional συνελήφθησαν, μεταξύ των οποίων και η εκπρόσωπος Τύπου Ιζαμπέλ Περάλτα (Isabel Peralta), η οποία σχεδίαζε να «πυροβολήσει αδιακρίτως» κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στο Παρίσι στις 19 Οκτωβρίου.

Στις 6 Νοεμβρίου συνελήφθησαν περίπου δέκα μέλη της ακροδεξιάς οργάνωσης Núcleo Nacional. Συνελήφθη επίσης η Ισπανίδα νεοναζί ακτιβίστρια Ιζαμπέλ Περάλτα, η οποία σχεδίαζε «ένοπλη εξέγερση» στην Ισπανία και σκόπευε να πάει να «πυροβολήσει στο Παρίσι».

Σύμφωνα με τη δικαιοσύνη, αρκετά μέλη της ομάδας αυτής είχαν έρθει σε επαφή με στρατιωτικούς του τάγματος Αζόφ στην Ουκρανία, μιας ουκρανικής στρατιωτικής ταξιαρχίας που έχει προκαλέσει αντιδράσεις για τη χρήση συμβόλων που συνδέονται με τον ναζισμό και κατηγορείται ότι βρίσκεται κοντά στη νεοναζιστική ιδεολογία.

Σύμφωνα με τον ισπανικό Τύπο, η Núcleo Nacional είχε την πρόθεση να προετοιμάσει πραξικόπημα στην Ισπανία.

Μεταξύ των μελών της οργάνωσης, η εκπρόσωπος Ιζαμπέλ Περάλτα σκόπευε να μεταβεί στο Παρίσι κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στα μέσα Οκτωβρίου. Δεσμευμένη όμως από την εργασία της, εξέφραζε τη λύπη της που δεν μπορούσε «να πάρει ένα τουφέκι και να πυροβολεί αδιακρίτως».

Όπλα, αγάλματα του Χίτλερ και σβάστικες

Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα El País, η οποία απέκτησε πρόσβαση στον φάκελο της έρευνας που διεξήγαγε το δικαστήριο της Χιχόν (Gijón), η Ιζαμπέλ Περάλτα διατηρούσε στην κατοικία της 13 τουφέκια, τρία πιστόλια και περίπου δέκα κουτιά πυρομαχικών.

Ένα από τα όπλα έφερε το έμβλημα ενός ισπανικού αποσπάσματος που πολέμησε στο πλευρό του ναζιστικού στρατού κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Οι ερευνητές κατέσχεσαν επίσης μαχαίρια χαραγμένα με σβάστικα, ένα γλυπτό του αετού του Τρίτου Ράιχ, καθώς και μια σιδερογροθιά διακοσμημένη με ναζιστικό έμβλημα.

Επιπλέον, στο σαλόνι της ακτιβίστριας βρέθηκε ένα γλυπτό του Χίτλερ, καθώς και ένας πίνακας με σβάστικα. Στη βεράντα της κατοικίας κατασχέθηκαν επίσης περίπου δέκα μαχαίρια.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η ακτιβίστρια είναι «έτοιμη να θυσιάσει τη ζωή της για να υπερασπιστεί την ιδεολογία της». Την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, το δικαστήριο της Χιχόν εξέδωσε διάταγμα για την αναστολή των δραστηριοτήτων, το κλείσιμο των γραφείων και τον αποκλεισμό του ψηφιακού περιεχομένου των συλληφθέντων μελών της οργάνωσης.

Πηγή: leparisien