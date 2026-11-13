Ένα φιλόδοξο σχέδιο, που θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές αναζητούν και αγοράζουν προϊόντα στο διαδίκτυο, επεξεργάζεται η Amazon. Στόχος της είναι να συγκεντρώσει πληροφορίες για σχεδόν κάθε προϊόν που διατίθεται προς πώληση στον κόσμο, ακόμη και αν δεν πωλείται μέσα από τη δική της πλατφόρμα.

Το σχέδιο, με την κωδική ονομασία World Product Graph, αποκαλύπτει το Reuters, το οποίο εξέτασε εσωτερικό έγγραφο της εταιρείας και συνομίλησε με πρόσωπα που γνωρίζουν τις σχετικές διεργασίες.

Η φιλοδοξία της Amazon είναι απλή στη διατύπωση, αλλά τεράστια στην υλοποίηση: να μετατρέψει την πλατφόρμα της σε έναν προορισμό όπου οι καταναλωτές θα μπορούν όχι μόνο να αγοράζουν, αλλά και να βρίσκουν όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για οποιοδήποτε προϊόν, χωρίς να καταφεύγουν στην Google, σε ιστοσελίδες κατασκευαστών ή σε διαδικτυακά φόρουμ.

Πίσω από αυτή την προσπάθεια βρίσκεται και μια νέα απειλή για την κυριαρχία της στο ηλεκτρονικό εμπόριο: οι ψηφιακοί βοηθοί τεχνητής νοημοσύνης που μπορούν να πραγματοποιούν αγορές για λογαριασμό των χρηστών.

Η Amazon θέλει να γνωρίζει τα πάντα για κάθε προϊόν

Σύμφωνα με το εσωτερικό έγγραφο, η Amazon θεωρεί ότι δεν μπορεί να αποτελέσει τον απόλυτο προορισμό για αγορές όσο οι καταναλωτές χρειάζεται να εγκαταλείπουν την πλατφόρμα της για να συγκρίνουν προϊόντα, να διαβάζουν αξιολογήσεις ή να αναζητούν τεχνικές πληροφορίες.

Το World Product Graph φιλοδοξεί να καλύψει αυτό το κενό, συγκεντρώνοντας δεδομένα από κατασκευαστές, εμπορικές επιχειρήσεις και άλλες διαδικτυακές πηγές.

Για την υλοποίηση του σχεδίου, η εταιρεία εξετάζει τόσο την απευθείας παροχή πληροφοριών από τις μάρκες όσο και την αυτοματοποιημένη συλλογή δεδομένων από ιστοσελίδες άλλων εμπόρων.

Το Reuters δεν μπόρεσε να εξακριβώσει με ποιον ακριβώς τρόπο θα πραγματοποιείται αυτή η συλλογή ούτε αν θα απαιτείται σε όλες τις περιπτώσεις άδεια από τους ιδιοκτήτες των ιστοσελίδων.

Στο εσωτερικό έγγραφο αναφέρεται ότι εταιρείες όπως η Coca-Cola και η Bayer έχουν ήδη συμφωνήσει να συνεισφέρουν δεδομένα προϊόντων, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί επαφές σε ανώτατο επίπεδο με την Procter & Gamble για πιλοτική συνεργασία.

Οι συγκεκριμένες εταιρείες δεν απάντησαν στα αιτήματα του Reuters για σχόλιο.

Η Google εξακολουθεί να κερδίζει τη μάχη της αναζήτησης

Παρότι η Amazon αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους προορισμούς ηλεκτρονικών αγορών παγκοσμίως, η Google διατηρεί σημαντικό προβάδισμα όταν οι καταναλωτές βρίσκονται ακόμη στο στάδιο της έρευνας.

Σύμφωνα με μελέτη της Morgan Stanley για το 2025, το 57% των διαδικτυακών αγοραστών ξεκινά την αναζήτηση πληροφοριών για προϊόντα από την Google, έναντι μόλις 16% από την Amazon.

Η εικόνα αντιστρέφεται όταν οι καταναλωτές γνωρίζουν ήδη τι θέλουν να αγοράσουν. Σε αυτή την περίπτωση, το 41% ξεκινά από την Amazon, το 23% από την Google και το 18% από τη Walmart.

Ακριβώς αυτή τη διαφορά επιδιώκει να εκμεταλλευτεί η Amazon. Θέλει να κερδίσει και το στάδιο της αναζήτησης, πριν ο καταναλωτής αποφασίσει ποιο προϊόν θα αγοράσει.

Έτσι, η πλατφόρμα θα μπορούσε να απαντά σε ερωτήσεις όπως ποια είναι η νεότερη έκδοση μιας ηλεκτρικής σκούπας, ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα σε δύο τάμπλετ ή ποιο προϊόν ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες ενός συγκεκριμένου χρήστη.

Τα λάθη της τεχνητής νοημοσύνης και τα 83 εκατομμύρια ερωτήματα την εβδομάδα

Το σχέδιο αποκαλύπτει και ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ίδια η Amazon με την τεχνητή νοημοσύνη της.

Ο ψηφιακός βοηθός αγορών Rufus, τον οποίο η εταιρεία άρχισε να αποκαλεί «Alexa for Shopping» τον Μάιο, δεν δίνει πάντοτε αξιόπιστες απαντήσεις.

Σύμφωνα με το εσωτερικό έγγραφο, πολλές από τις απαντήσεις του είναι λανθασμένες ή ελλιπείς, ενώ οι καταναλωτές συχνά δεν διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις για να εντοπίσουν τα σφάλματα.

Το ίδιο έγγραφο αναφέρει ότι ο Rufus δεχόταν περίπου 83 εκατομμύρια αναζητήσεις την εβδομάδα, με σημαντικό κόστος λειτουργίας.

Μια πληρέστερη βάση δεδομένων θα επέτρεπε στην Amazon να χρησιμοποιεί οικονομικότερα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, μειώνοντας το κόστος και βελτιώνοντας την ποιότητα των απαντήσεων.

Η εταιρεία, πάντως, αμφισβητεί την επικαιρότητα αυτών των στοιχείων. Σε δήλωσή της στο Reuters υποστήριξε ότι οι αριθμοί χρήσης του εγγράφου είναι σημαντικά παρωχημένοι και ότι, σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα της, η Alexa for Shopping παρουσιάζει ακρίβεια περίπου 97% παγκοσμίως.

Ο νέος μεγάλος αντίπαλος: Οι AI βοηθοί που ψωνίζουν μόνοι τους

Πέρα από την Google και τη Walmart, η Amazon βλέπει να αναδύεται μια διαφορετική μορφή ανταγωνισμού.

Πρόκειται για τους λεγόμενους AI shopping agents, προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης που μπορούν να αναζητούν, να συγκρίνουν και να αγοράζουν προϊόντα αυτόνομα, ακολουθώντας τις οδηγίες των χρηστών.

Αν οι καταναλωτές αρχίσουν να χρησιμοποιούν τέτοιους βοηθούς αντί να επισκέπτονται απευθείας την Amazon, η εταιρεία κινδυνεύει να χάσει τόσο επισκεψιμότητα όσο και διαφημιστικά έσοδα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Muse της Meta, το οποίο, σύμφωνα με το Reuters, έχει προσελκύσει περισσότερους από 10 εκατομμύρια χρήστες στις ΗΠΑ και τον Καναδά από τον Σεπτέμβριο.

Η Amazon απέκλεισε το Muse από την εμπορική πλατφόρμα της τον ίδιο μήνα, ενώ βρίσκεται ήδη σε δικαστική αντιπαράθεση με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Perplexity για αντίστοιχη υπηρεσία αγορών.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Amazon, Άντι Τζάσι, έχει επιχειρήσει να υποβαθμίσει τον άμεσο κίνδυνο, υποστηρίζοντας ότι σχετικά λίγοι καταναλωτές πραγματοποιούν ακόμη αγορές με αυτόν τον τρόπο και ότι οι επιπτώσεις στη διαφημιστική δραστηριότητα της εταιρείας παραμένουν περιορισμένες.

Ωστόσο, πρόσωπα που γνωρίζουν τις εσωτερικές συζητήσεις αναφέρουν ότι τα στελέχη της Amazon ανησυχούν ολοένα περισσότερο για την πιθανότητα οι νέοι ψηφιακοί βοηθοί να κατευθύνουν τους πελάτες σε ανταγωνιστικά καταστήματα.

Ένα σχέδιο για το 2027 που μπορεί να αλλάξει ή να εγκαταλειφθεί

Το World Product Graph οργανώνεται στο τμήμα Selection & Catalog Systems της Amazon, υπό την εποπτεία του αντιπροέδρου Ρόμπερτ Τεκίελα.

Στο εσωτερικό έγγραφο εμφανίζεται ως επιθυμητή ημερομηνία παρουσίασης η 1η Οκτωβρίου 2027, χωρίς ωστόσο να είναι σαφές αν πρόκειται για ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα.

Το έγγραφο έχει τη μορφή PR/FAQ, μιας εσωτερικής διαδικασίας της Amazon κατά την οποία παρουσιάζεται ένα πιθανό νέο προϊόν σαν να έχει ήδη κυκλοφορήσει, προκειμένου να αξιολογηθούν η χρησιμότητα και η επιχειρηματική του προοπτική.

Δεν καταλήγουν όλα αυτά τα σχέδια σε πραγματικές υπηρεσίες, ενώ το συγκεκριμένο θα μπορούσε να τροποποιηθεί ή ακόμη και να εγκαταλειφθεί για οικονομικούς ή άλλους λόγους.

Η Amazon επισήμανε ότι παλαιότερα προσχέδια και έγγραφα ανταλλαγής ιδεών δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τις τρέχουσες προθέσεις της.

Εφόσον, όμως, το World Product Graph υλοποιηθεί, θα μπορούσε να μετατρέψει την Amazon από μια τεράστια διαδικτυακή αγορά σε μια παγκόσμια μηχανή γνώσης για τα καταναλωτικά προϊόντα.

Και σε μια εποχή που η τεχνητή νοημοσύνη αρχίζει να αποφασίζει όχι μόνο τι θα προτείνει στους χρήστες, αλλά και από πού θα ψωνίζουν, ο έλεγχος αυτών των πληροφοριών μπορεί να αποδειχθεί εξίσου πολύτιμος με την ίδια την πώληση.