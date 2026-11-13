Η πρόσφατη προκλητική και τερατώδης από πλευράς κοινωνικής ενσυναίσθησης επιχείρηση της κυβέρνησης της ΝΔ να περάσει «λάθρα» από την βουλή το άρθρο 23 στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, που μάλιστα είχε τίτλο δήθεν ρυθμιστικού πλαισίου για τα δικαιώματα των δανειοληπτών έναντι της αυθαιρεσίας των Funds!!!, αποτελεί την τελευταία πράξη ενός ανομολόγητου εθνικού εγκλήματος διαρκείας, που συνιστούν οι χειρισμοί του πολιτικού συστήματος στην Ελλάδα για το εσωτερικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια. Η επίμαχη αυτή διάταξη προέβλεπε την θεσμοθέτηση ως τίτλου εκτελεστού του ιδιωτικού εγγράφου (συμφωνία ρύθμισης) των servicers και των δανειοληπτών, παρακάμπτοντας ακόμα και αυτή τη στοιχειώδη δικαστική προστασία.

Πρόκειται για το απαύγασμα της πολιτικής αναλγησίας, αλλά και δολιότητας της κυβερνητικής εξουσίας στην προσπάθειά της να ευνοήσει προκλητικά την κερδοσκοπική αρπακτικότητα των Funds και των servicers, που λειτουργούν με πλήρη ασυδοσία απέναντι στα στοιχειώδη δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών, που είναι η προστασία της πρώτης κατοικίας, παραβιάζοντας όχι μόνο τους οικονομικούς και ηθικούς κανόνες, αλλά και τις στοιχειώδεις συνταγματικές προβλέψεις.

Τίποτα από τις σοβαρές λύσεις, που ακολουθήθηκαν από άλλα κράτη, όπως για παράδειγμα η Ισλανδία με το αναλογικό κάθετο κούρεμα των κόκκινων, αλλά και πράσινων δανείων κατά ποσοστό 30-70% ανάλογα με τα εισοδηματικά κριτήρια του κάθε πολίτη (σύγχρονη μορφή αποτελεσματικής σεισάχθειας) και η Κύπρος με τη ρήτρα προτεραιότητας, δεν έγινε στη χώρα μας. Αντίθετα, διαπράχθηκαν «διαρκή οικονομικά εγκλήματα», αφενός, με τις ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών με χρήματα των φορολογούμενων, που συσσωρεύθηκαν ως δημόσιο χρέος, χωρίς κανένα, μάλιστα, αποτέλεσμα, αφού τα χρήματα αυτά έχουν «κάνει φτερά», οι δε αφελληνισμένες πλέον τράπεζες συνεχίζουν να λειτουργούν έως σήμερα ως «παράσιτα» της ελληνικής οικονομίας και, αφετέρου, με την μαζική πώληση των κόκκινων δανείων «αντί πινακίου φακής», σε «ξένα» funds, όπου χωρίς κανέναν φραγμό στη λειτουργία τους, μετατράπηκαν σε δυνάστες ενός μεγάλου τμήματος του ελληνικού λαού.

Οι ευθύνες της κυβέρνησης της ΝΔ, που κυβερνά την χώρα από το 2019, μετά την έξοδο από τον μνημονιακό οδοστρωτήρα, είναι τεράστιες. Προτίμησε να αφήσει το θέμα να γιγαντωθεί, ως εσωτερικός «καρκίνος» στην οικονομία και στην κοινωνία, προκειμένου να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των δανειστών, που αποτελούν ένα σύμπλεγμα, που αλληλοδιαπλέκεται, μεταξύ του αναξιόπιστου ελληνικού τραπεζικού συστήματος και των διαφόρων κερδοσκοπικών Funds, που επιδίδονται σε διαρκές κερδοσκοπικό πάρτι προς όφελός τους, δυναμιτίζοντας έτσι την κοινωνική συνοχή και το μέλλον της ελληνικής οικονομίας.

Το ζήτημα, συνεπώς, των κόκκινων δανείων αποτελεί μείζον εθνικό θέμα. Οι δημοκρατικές και προοδευτικές πολιτικές δυνάμεις της αντιπολίτευσης οφείλουν να προτείνουν και να εφαρμόσουν τη μοναδική ριζική λύση αυτού του ακανθώδους προβλήματος. Η λύση αυτή είναι η υποχρεωτική ρύθμιση όλων των κόκκινων δανείων, με βάση την «αναλογική εφαρμογή» του θεσμού της ρήτρας προτεραιότητας του δανειολήπτη ως εξής:

Για τα μεν παραχωρηθέντα, ήδη, κόκκινα δάνεια των funds από τις ελληνικές τράπεζες να υποχρεωθούν οι servicers να καταθέσουν γραπτή πρόταση ρύθμισης προς κάθε δανειολήπτη, στο ύψος των χρημάτων που αγόρασαν τα δάνεια από τις Τράπεζες, πλέον των εξόδων που πραγματοποίησαν ως σήμερα για τη διαχείριση τους, συν ένα λογικό κέρδος τους, που θα αντιστοιχεί σε ανάλογο και δίκαιο ποσοστό βάσει του ύψους του κάθε δανείου. Η γραπτή αυτή πρόταση θα είναι προαπαιτούμενο για τη διενέργεια οποιαδήποτε δικαστικής ενέργειας σε βάρος εκείνων των δανειοληπτών, που δεν θα ανταποκριθούν, αφού προηγηθεί η προηγούμενη καθολική ενέργεια. Στα, δε, τυχόν νέα παραχωρούμενα δάνεια σε funds να θεσμοθετηθεί η αρχή της «ρήτρας προτεραιότητας» του δανειολήπτη, έτσι ώστε να δίδεται η δυνατότητα στους δανειολήπτες να αγοράσουν αυτοί τα δάνεια στην τιμή της πωλήσεως από τα δάνεια προς τα Funds ή από τις μεταβιβάσεις αυτών από funds σε funds.

Αυτή η πρόταση με ανάλογη λεπτομερή επεξεργασία μπορεί να λύσει ολιστικά το ακανθώδες θέμα των κόκκινων δανείων και να δώσει το απαραίτητο οξυγόνο στη χειμαζόμενη ελληνική κοινωνία και οικονομία. Οι καιροί πλέον είναι «ου μενετοί».