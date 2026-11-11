Τρία όπλα στη μέση. Ένα βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα. Αστυνομική κινητοποίηση. Συλλήψεις. Κατηγορίες. Και, σχεδόν πέντε χρόνια αργότερα, μια αθωωτική δικαστική απόφαση.

Ο ράπερ Light και ο μάνατζέρ του κρίθηκαν αθώοι από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών για το σύνολο των κατηγοριών που αντιμετώπιζαν — παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση.

Η Δικαιοσύνη αποφάσισε. Και η απόφασή της οφείλει να γίνεται σεβαστή.

Αλλά ο σεβασμός σε μια δικαστική απόφαση δεν καταργεί το δικαίωμα της κοινωνίας να προβληματίζεται, να ασκεί κριτική και να απαιτεί απαντήσεις για όσα συμβαίνουν πέρα από τις δικαστικές αίθουσες.

ΔΙΟΤΙ ΑΛΛΟ Η ΑΘΩΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ — ΚΑΙ ΑΛΛΟ Η ΑΘΩΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΕΙ.

Το ερώτημα δεν είναι αν ο Light έπρεπε να καταδικαστεί. Κανένας δεν δικαιούται να απαιτεί ποινική καταδίκη χωρίς αποδείξεις.

Το ερώτημα είναι τι ακριβώς έχουμε συνηθίσει να αποδεχόμαστε ως ψυχαγωγία.

Πότε η επίδειξη όπλων έγινε αισθητική πρόταση;

Πότε η εικόνα της απειλής μετατράπηκε σε εμπορικό προϊόν;

Και πότε η πρόκληση απέκτησε μεγαλύτερη αξία από το ίδιο το καλλιτεχνικό περιεχόμενο;

Η υπεράσπιση υποστήριξε ότι τα επίμαχα όπλα ήταν σκηνικά αντικείμενα, χρησιμοποιημένα για τις ανάγκες μουσικού βιντεοκλίπ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τα συγκεκριμένα όπλα δεν εντοπίστηκαν κατά τις αστυνομικές έρευνες.

Το δικαστήριο εξέτασε την υπόθεση και απάλλαξε τους κατηγορουμένους.

Αυτό είναι το νομικό αποτέλεσμα.

Υπάρχει, όμως, και η κοινωνική διάσταση — εκείνη που δεν περιορίζεται στις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα.

Μια εικόνα δεν χρειάζεται να απεικονίζει πραγματικό όπλο για να συμβάλλει στη συμβολική κανονικοποίηση της βίας. Δεν χρειάζεται να συνιστά ποινικό αδίκημα για να αξίζει δημόσια κριτική.

Η τέχνη έχει δικαίωμα στην υπερβολή, στη σκληρότητα, στην πρόκληση. Η ελευθερία της έκφρασης αποτελεί θεμελιώδη κατάκτηση.

Αλλά η ελευθερία δεν σημαίνει απουσία κριτικής.

Και η εμπορική επιτυχία δεν αποτελεί πιστοποιητικό κοινωνικής υπευθυνότητας.

Η ΒΙΑ ΩΣ ΘΕΑΜΑ — Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΩΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ — Η ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΩΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ.

Μια ολόκληρη βιομηχανία έχει ανακαλύψει ότι η επιθετικότητα τραβάει την προσοχή. Ότι η επίδειξη ισχύος δημιουργεί εντυπώσεις. Ότι η πρόκληση γεννά αναπαραγωγές, αντιδράσεις και, τελικά, οικονομικό όφελος.

Και όσο μεγαλύτερος ο θόρυβος, τόσο ισχυρότερη η προβολή.

Το πρόβλημα δεν είναι αποκλειστικά ο καλλιτέχνης.

Είναι το σύστημα που μετατρέπει κάθε ακραία εικόνα σε ευκαιρία εμπορικής αξιοποίησης.

Οι εταιρείες, οι πλατφόρμες, οι μηχανισμοί προβολής και ένα μέρος του κοινού συμμετέχουν σε αυτή την αλυσίδα.

Ο ένας παράγει την πρόκληση.

Ο άλλος τη διακινεί.

Ο τρίτος την καταναλώνει.

Και στο τέλος όλοι αναρωτιούνται γιατί η δημόσια κουλτούρα γίνεται ολοένα πιο επιθετική.

ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΙΣΤΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΘΩΑ ΟΤΑΝ ΑΝΤΙΚΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ.

Υπάρχει, ωστόσο, και ένα δεύτερο ζήτημα — βαθύτερο, θεσμικό και εξαιρετικά ευαίσθητο.

Η εμπιστοσύνη των πολιτών στην ισονομία.

«ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ;»

Μια φράση που συμπυκνώνει την καχυποψία απέναντι στους μηχανισμούς ισχύος. Ένα ερώτημα που δεν μπορεί να μετατρέπεται σε κατηγορία χωρίς αποδείξεις — αλλά ούτε να αγνοείται ως κοινωνικός προβληματισμός.

Δεν προκύπτει από τα δημοσιευμένα στοιχεία της συγκεκριμένης υπόθεσης ότι η αθώωση οφείλεται σε γνωριμίες, παρεμβάσεις ή προνομιακή μεταχείριση.

Θα ήταν άδικο —και επικίνδυνο— να μετατρέψουμε μια αθωωτική απόφαση σε τεκμήριο διαφθοράς.

Η ουσία βρίσκεται αλλού.

Στην απαίτηση για ένα δικαστικό σύστημα όπου η οικονομική δυνατότητα, η δημοσιότητα και η κοινωνική επιρροή δεν καθορίζουν την αντιμετώπιση του πολίτη.

Ο άγνωστος πρέπει να έχει την ίδια ουσιαστική δυνατότητα υπεράσπισης με τον διάσημο.

Ο οικονομικά αδύναμος πρέπει να απολαμβάνει τα ίδια δικαιώματα με εκείνον που διαθέτει ισχυρή νομική εκπροσώπηση.

Και κάθε κατηγορούμενος οφείλει να κρίνεται αποκλειστικά βάσει των αποδείξεων — όχι βάσει του ονόματος, της περιουσίας ή της δημόσιας εικόνας του.

Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΤΩΝ ΕΠΩΝΥΜΩΝ — ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ.

Η αθώωση ενός γνωστού προσώπου δεν αποδεικνύει επιλεκτική λειτουργία των θεσμών.

Η κοινωνική δυσπιστία, όμως, δεν θεραπεύεται με σιωπή.

Απαιτεί διαφάνεια, αιτιολογημένες αποφάσεις, ουσιαστική πρόσβαση στη νομική προστασία και ίσους κανόνες για όλους.

Πάνω απ’ όλα, απαιτεί την κατανόηση ότι η Δικαιοσύνη δεν υπάρχει για να ικανοποιεί την κοινή γνώμη.

Υπάρχει για να προστατεύει ακόμη και εκείνον που η κοινή γνώμη έχει ήδη καταδικάσει.

Αυτό είναι το μεγαλείο της — αλλά και η μεγαλύτερη ευθύνη της.

Η κοινωνία, από την πλευρά της, δεν είναι υποχρεωμένη να χειροκροτεί κάθε δημόσια συμπεριφορά επειδή αυτή δεν τιμωρήθηκε ποινικά.

Το δικαστήριο αποφαίνεται για την ενοχή.

Η κοινωνική κριτική εξετάζει τις αξίες.

Και η καλλιτεχνική ελευθερία συνυπάρχει με την ευθύνη απέναντι στο κοινό — ιδίως όταν αυτό περιλαμβάνει νέους ανθρώπους που διαμορφώνουν την αντίληψή τους για τη δύναμη, την επιτυχία και την κοινωνική αναγνώριση.

Δεν χρειάζεται να δαιμονοποιήσουμε ένα μουσικό είδος ή να καταδικάσουμε συλλήβδην μια γενιά δημιουργών.

Χρειάζεται να σταματήσουμε να συγχέουμε τη δημοφιλία με την αξία — και τον εντυπωσιασμό με την ουσία.

ΓΙΑΤΙ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΥ ΜΕΤΡΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΜΕ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΝΑ ΧΑΣΕΙ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ.

Η υπόθεση Light κατέληξε, στο συγκεκριμένο δικαστικό στάδιο, σε αθωωτική απόφαση.

Η δημόσια συζήτηση μπορεί να συνεχιστεί χωρίς να αμφισβητεί αυθαίρετα την αθωότητα των δύο ανδρών.

Γιατί η πραγματική πρόκληση δεν βρίσκεται στην απαίτηση να τιμωρείται όποιος προκαλεί.

Βρίσκεται στην ανάγκη να αναρωτηθούμε αν έχουμε αρχίσει να θαυμάζουμε την πρόκληση περισσότερο από τη δημιουργία — αν η κοινωνική επιρροή συνοδεύεται από συνείδηση και αν μπορούμε να υπερασπιζόμαστε ταυτόχρονα την ελευθερία της τέχνης και την ισότητα απέναντι στον νόμο.

Η ΑΘΩΩΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΚΑΝΔΑΛΟ — Η ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ, ΟΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ, ΕΙΝΑΙ!

Και το μεγαλύτερο πρόβλημα μιας κοινωνίας δεν είναι ότι η Δικαιοσύνη μπορεί να αθωώσει έναν διάσημο.

Είναι να φτάσει ο απλός πολίτης να πιστεύει πως η Δικαιοσύνη ανήκει μόνο στους διάσημους.

ΓΙΑΤΙ ΟΤΑΝ Η ΙΣΟΝΟΜΙΑ ΠΑΥΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΗ ΠΕΠΟΙΘΗΣΗ — Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ, ΑΛΛΑ Η ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΑΡΧΙΣΕΙ ΝΑ ΡΑΓΙΖΕΙ.