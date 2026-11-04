Η ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΗΤΤΑ ΤΩΝ ΡΕΠΟΥΜΠΛΙΚΑΝΩΝ — Η ΟΡΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ — ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΧΑΖΕΙ

Η Αμερική δεν άλλαξε πρόεδρο στις κάλπες της 3ης Νοεμβρίου. Άλλαξε, όμως, τους συσχετισμούς που καθορίζουν τα όρια της πολιτικής του ισχύος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ παραμένει στον Λευκό Οίκο. Οι Ρεπουμπλικανοί, ωστόσο, υπέστησαν μια εκλογική ήττα που ανατρέπει τις ισορροπίες στην Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με τις εκλογικές προβολές, οι Δημοκρατικοί εξασφαλίζουν την πλειοψηφία τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία.

Δεν πρόκειται για προεδρική εκλογή.

Πρόκειται για μια αποφασιστική μεταβολή στον νομοθετικό χάρτη των Ηνωμένων Πολιτειών, με συνέπειες που θα γίνουν αισθητές από την ανάληψη καθηκόντων του νέου Κογκρέσου, τον Ιανουάριο του 2027.

Ο Τραμπ διατηρεί τις συνταγματικές του αρμοδιότητες. Χάνει, όμως, την πολιτική άνεση που του εξασφάλιζε η κομματική κυριαρχία στο Κογκρέσο.

Η ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΕΦΤΑΣΕ ΣΤΑ ΡΕΠΟΥΜΠΛΙΚΑΝΙΚΑ ΠΡΟΠΥΡΓΙΑ

Το εκλογικό αποτέλεσμα δεν περιορίστηκε στις παραδοσιακές δεξαμενές ψήφων των Δημοκρατικών.

Οι νίκες τους σε αναμετρήσεις για τη Γερουσία στο Τέξας, στο Κάνσας, στην Αϊόβα, στο Οχάιο και στις δύο Καρολίνες αποτυπώνουν μια μετατόπιση που ξεπέρασε τα συνηθισμένα γεωγραφικά όρια της αμερικανικής κομματικής αντιπαράθεσης.

Η σημασία αυτών των αποτελεσμάτων δεν εξαντλείται στην κατανομή των εδρών. Αφορά την ικανότητα των Δημοκρατικών να διεκδικήσουν την εμπιστοσύνη πολιτών σε περιοχές όπου οι Ρεπουμπλικανοί είχαν διαμορφώσει ισχυρά εκλογικά ερείσματα.

Για την ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, το αποτέλεσμα δημιουργεί ένα δύσκολο ερώτημα: ποιοι παράγοντες οδήγησαν ψηφοφόρους που μόλις δύο χρόνια νωρίτερα είχαν στηρίξει τον Τραμπ να επιλέξουν διαφορετική εκπροσώπηση;

Η απάντηση απαιτεί περισσότερα από μια απλή αναφορά στη φυσιολογική φθορά της εξουσίας.

Η ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΔΕΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ

Το κόστος ζωής βρέθηκε στο επίκεντρο της εκλογικής αναμέτρησης.

Οι τιμές των βασικών αγαθών, η ενέργεια, η στέγαση και η οικονομική ανασφάλεια εξακολουθούν να επιβαρύνουν εκατομμύρια αμερικανικά νοικοκυριά.

Η καθημερινότητα δεν μετριέται αποκλειστικά με χρηματιστηριακούς δείκτες ή κυβερνητικές ανακοινώσεις.

Αποτυπώνεται στο εισόδημα που απομένει μετά την πληρωμή του ενοικίου, στο κόστος των μετακινήσεων και στη δυνατότητα μιας οικογένειας να ανταποκριθεί στις βασικές της ανάγκες.

Η κυβέρνηση μπορεί να παρουσιάζει τις οικονομικές επιλογές της ως επιτυχημένες. Οι πολίτες, ωστόσο, έχουν τη δική τους εμπειρία και τα δικά τους κριτήρια αξιολόγησης.

Η εκλογική δυσαρέσκεια δεν αποτελεί αυτομάτως απόρριψη κάθε κυβερνητικής πολιτικής. Φανερώνει, όμως, ότι ένα σημαντικό τμήμα του εκλογικού σώματος δεν αναγνώρισε στην καθημερινότητά του τα αποτελέσματα που προσδοκούσε.

Και όταν η οικονομική ανασφάλεια παραμένει, η πολιτική επικοινωνία δεν αρκεί για να την εξαφανίσει.

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΜΕ ΤΟ ΙΡΑΝ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ

Ο πόλεμος με το Ιράν αναδείχθηκε σε έναν ακόμη παράγοντα της εκλογικής δυσαρέσκειας.

Το ανθρώπινο και οικονομικό κόστος της σύγκρουσης, οι επιπτώσεις στις ενεργειακές αγορές και η αβεβαιότητα για τη διεθνή σταθερότητα επηρέασαν το πολιτικό κλίμα.

Η κυβέρνηση Τραμπ υπερασπίζεται τις αποφάσεις της επικαλούμενη την εθνική ασφάλεια και τα στρατηγικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Από την άλλη πλευρά, οι επικριτές της θέτουν ερωτήματα για την αναγκαιότητα, τη διαχείριση και τις μακροπρόθεσμες συνέπειες των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Η εξωτερική πολιτική δεν εξελίσσεται σε ένα απομονωμένο διπλωματικό πεδίο. Όταν επηρεάζει την τιμή της ενέργειας, τις δημόσιες δαπάνες και την αίσθηση ασφάλειας των πολιτών, αποκτά άμεση εσωτερική πολιτική διάσταση.

Δεν μπορεί να αποδοθεί ολόκληρο το εκλογικό αποτέλεσμα σε μία σύγκρουση. Μπορεί, όμως, να αναγνωριστεί ότι οι διεθνείς επιλογές μιας κυβέρνησης αποτελούν μέρος της συνολικής αξιολόγησής της από τους ψηφοφόρους.

ΤΟ ΚΟΓΚΡΕΣΟ ΑΠΟΚΤΑ ΞΑΝΑ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ

Η μεγαλύτερη θεσμική συνέπεια της αναμέτρησης βρίσκεται στη νέα σχέση μεταξύ Λευκού Οίκου και Κογκρέσου.

Από τον Ιανουάριο, οι Δημοκρατικοί θα έχουν τη δυνατότητα να καθορίζουν την κοινοβουλευτική ατζέντα, να οργανώνουν ακροάσεις, να ασκούν ενισχυμένο έλεγχο στην εκτελεστική εξουσία και να επηρεάζουν τη νομοθετική διαδικασία.

Στη Γερουσία, η αλλαγή πλειοψηφίας αποκτά πρόσθετη σημασία, καθώς επηρεάζει την επικύρωση προεδρικών διορισμών και άλλων αποφάσεων που απαιτούν την έγκρισή της.

Η προώθηση της κυβερνητικής ατζέντας θα απαιτεί πλέον διαφορετικούς χειρισμούς.

Οι διαπραγματεύσεις θα γίνουν δυσκολότερες, οι πολιτικοί συμβιβασμοί ενδεχομένως αναγκαίοι και οι αντιπαραθέσεις μεταξύ των δύο κομμάτων πιθανότατα εντονότερες.

Αυτό δεν σημαίνει ότι ο πρόεδρος στερείται τη δυνατότητα άσκησης των καθηκόντων του.

Σημαίνει ότι η νομοθετική εξουσία θα διαθέτει διαφορετική πολιτική κατεύθυνση και μεγαλύτερη αυτονομία απέναντι στις προεδρικές επιδιώξεις.

Η ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΛΕΥΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ

Η εκλογική επικράτηση δημιουργεί προσδοκίες, αλλά και ευθύνες.

Οι Δημοκρατικοί καλούνται να αποδείξουν ότι μπορούν να μετατρέψουν την κοινοβουλευτική τους ισχύ σε ουσιαστική πολιτική παρέμβαση.

Η ακρίβεια, οι κοινωνικές ανισότητες, η μεταναστευτική πολιτική, η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και οι διεθνείς δεσμεύσεις των Ηνωμένων Πολιτειών απαιτούν συγκεκριμένες προτάσεις.

Παράλληλα, οι διαφορετικές τάσεις στο εσωτερικό του κόμματος καθιστούν αναγκαία τη διαμόρφωση μιας κοινής στρατηγικής.

Η προοδευτική πτέρυγα και οι μετριοπαθείς Δημοκρατικοί δεν ταυτίζονται σε όλα τα ζητήματα. Η εξεύρεση κοινών θέσεων θα αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για την αποτελεσματικότητα της νέας πλειοψηφίας.

Η αντιπολίτευση μπορεί να αναδεικνύει τις αδυναμίες της κυβέρνησης.

Η πολιτική αξιοπιστία, ωστόσο, κρίνεται και από την ικανότητα διατύπωσης εφαρμόσιμων λύσεων.

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΟΚΙΜΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Το αμερικανικό πολιτικό σύστημα στηρίζεται στη διάκριση των εξουσιών και στην ύπαρξη θεσμικών αντιβάρων.

Ο πρόεδρος, το Κογκρέσο και η Δικαιοσύνη διαθέτουν διαφορετικές αρμοδιότητες, οι οποίες αποσκοπούν στον περιορισμό της συγκέντρωσης εξουσίας.

Η συνύπαρξη ενός Ρεπουμπλικανού προέδρου με ένα Κογκρέσο ελεγχόμενο από τους Δημοκρατικούς δεν αποτελεί συνταγματική ανωμαλία.

Είναι μία από τις προβλεπόμενες εκφράσεις της αμερικανικής δημοκρατίας.

Το πραγματικό ζήτημα βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο οι πολιτικοί θεσμοί θα διαχειριστούν αυτή τη συνθήκη.

Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος οφείλει να είναι ουσιαστικός και τεκμηριωμένος. Η εκτελεστική εξουσία, από την πλευρά της, καλείται να λειτουργήσει εντός ενός περιβάλλοντος στο οποίο η συναίνεση δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη.

Οι διαφωνίες είναι αναπόσπαστο στοιχείο της δημοκρατικής διαδικασίας. Η περιφρόνηση των θεσμικών κανόνων, όμως, δεν αποτελεί αναγκαία συνέπειά τους.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Οι ενδιάμεσες εκλογές του 2026 δεν καθορίζουν από μόνες τους το πολιτικό μέλλον των Ηνωμένων Πολιτειών.

Δεν προδικάζουν την προεδρική αναμέτρηση του 2028 ούτε εξαλείφουν την επιρροή που εξακολουθεί να ασκεί ο Ντόναλντ Τραμπ στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και σε σημαντικό μέρος της αμερικανικής κοινωνίας.

Καταγράφουν, ωστόσο, μια ουσιαστική αλλαγή στην κατανομή της πολιτικής ισχύος.

Η κυβέρνηση θα χρειαστεί να επαναπροσδιορίσει τη σχέση της με τη νομοθετική εξουσία. Οι Δημοκρατικοί θα κληθούν να ανταποκριθούν στις προσδοκίες που δημιούργησε η εκλογική τους επιτυχία.

Και οι Αμερικανοί πολίτες θα συνεχίσουν να αξιολογούν τις επιλογές και των δύο πλευρών με βάση τις συνέπειές τους στην οικονομία, στην κοινωνία και στη διεθνή θέση της χώρας.

Ο ΤΡΑΜΠ ΔΕΝ ΕΧΑΣΕ ΤΟΝ ΛΕΥΚΟ ΟΙΚΟ. ΕΧΑΣΕ, ΟΜΩΣ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΠΟΥ ΤΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ.

ΚΑΙ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ — ΑΛΛΑ Η ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΝΑ ΣΕΒΑΣΤΟΥΝ ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΑΥΤΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΞΟΥΣΙΑ.