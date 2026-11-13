Τη μεγαλύτερη επιθυμία της για τα δύο παιδιά της μοιράστηκε η Θάλεια Ματίκα, ξεκαθαρίζοντας πως πάνω από όλα θέλει να είναι καλά τόσο σωματικά όσο και ψυχικά.

Η ηθοποιός, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Happy Day» την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, αναφέρθηκε στην οικογενειακή της ζωή με τον σύζυγό της, Τάσο Ιορδανίδη, αλλά και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει μεγαλώνοντας τον γιο και την κόρη τους.

Η μεγαλύτερη ευχή της για τα παιδιά της

Η Θάλεια Ματίκα εξήγησε πως όσο περνούν τα χρόνια και έρχεται κανείς αντιμέτωπος με τις δυσκολίες και τη φθορά της ζωής, αντιλαμβάνεται ακόμη περισσότερο τη σημασία της υγείας.

Όπως είπε, αυτό που την απασχολεί περισσότερο είναι να είναι τα παιδιά της καλά, ανεξάρτητα από το τι θα επιλέξουν να γίνουν στη ζωή τους.

«Θέλω τα παιδιά μου να είναι υγιή και σωματικά και ψυχικά. Αυτό. Τίποτα άλλο. Ας γίνουν κακοί άνθρωποι και ας είναι υγιείς. Όσο μεγαλώνεις έρχεσαι αντιμέτωπος με όλο αυτό το πράγμα της φθοράς του ανθρώπου, ακούς διάφορα πράγματα που σε επηρεάζουν όταν είσαι νέος και νιώθεις άτρωτος και αυτό το πράγμα εμένα με στοιχειώνει, δεν θέλω.

Έχω και γονεϊκά θέματα, όπως όλοι, και επειδή αυτό αρχίζει και γίνεται ένα φορτίο. Και επειδή όσο έχεις έναν μεγάλο κύκλο αρχίζεις και ακούς πράγματα και μαθαίνεις, οπότε πλέον αυτή η ευχή που ακούγεται τετριμμένη, είναι μία ευχή πραγματική από ένα σημείο και μετά. Η υγεία και η ψυχική υγεία, είναι πολύ σημαντικό γιατί το προσπερνάμε. Αυτό και τίποτα άλλο», ανέφερε.

«Ο γιος μου θα γίνει 14 τον Ιανουάριο, η κόρη μου μόλις έγινε 10. Προσπαθώ όσο μπορώ ως μαμά να είμαι παρούσα, όσο με κρατούν οι ψυχικές και σωματικές δυνάμεις μου.

Προσπαθώ να είμαι με τα παιδιά, να τα βοηθάω και με τα μαθήματα και με όλα. Χάνω την ψυχραιμία μου, όπως όλες οι μαμάδες, κάποιες φορές, με επαναφέρουν τα παιδιά μου. Μπορεί να μου πουν “μαμά τώρα κάνεις σαν τρελή” και το καταλαβαίνω κι εγώ ότι το κάνω, έχουν δίκιο. Θα αφήσουμε όλοι τραύματα στα παιδιά μας, έτσι δεν είναι; Κι εμάς δεν μας άφησαν οι γονείς μας; Δεν γίνεται, λες κι εγώ θα τα στιγματίσω κάπου, δεν είμαι τέλεια. Αλλά θα την πω τη συγγνώμη μου, θα κάνω πίσω», εξομολογήθηκε.

Govastiletto.gr – «Ήμουν στα τάρταρα»: Ο Τάσος Ιορδανίδης μιλά για τα οικονομικά προβλήματα με τη Θάλεια Ματίκα