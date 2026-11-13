Τροχαίο ατύχημα με θύμα μια 14χρονη σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου στη δυτική Θεσσαλονίκη. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, διερχόμενο όχημα παρέσυρε την ανήλικη στην περιοχή της Πολίχνης, προκαλώντας αναστάτωση στο σημείο.

Η διακομιδή στο νοσοκομείο

Από τη σύγκρουση το κορίτσι υπέστη τραυματισμό στο κεφάλι. Άμεσα κλήθηκε και έσπευσε στην περιοχή ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου παρέλαβε τη 14χρονη και τη μετέφερε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών και τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Πηγή: thesspost