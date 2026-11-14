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Μεικτές τάσεις επικράτησαν την Παρασκευή στο χρηματιστήριο της Wall Street, καθώς οι ανησυχίες γύρω από το σκάνδαλο της Nvidia οδήγησαν σε ισχυρές πιέσεις στις μετοχές εταιρειών του κλάδου της τεχνολογίας.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 50,46 μονάδων (+0,10%), στις 52.347,55 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 229,82 μονάδων (–0,91%), στις 25.136,27 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 30,73 μονάδων (–0,40%), στις 7.561,67 μονάδες.