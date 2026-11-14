Η Ουγγαρία πήρε σημαντική εκτός έδρας νίκη με 2-0 επί της Γεωργίας στην Τιφλίδα, για την 5η αγωνιστική του 2ου ομίλου της League B στο Nations League. Με το αποτέλεσμα αυτό ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας και έκανε ένα ακόμη βήμα προς την άνοδο στη League A.

Στη βασική ενδεκάδα των Μαγυάρων βρέθηκαν δύο ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, ο Μπαρνάμπας Βάργκα και ο Μιλάν Βιτάλις. Ο 31χρονος διεθνής επιθετικός διαμόρφωσε το τελικό σκορ στο 85ο λεπτό, ενώ η Ουγγαρία είχε προηγηθεί στο 73΄ με αυτογκόλ του Ντβάλι.

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