Εκτός συνέχειας του EHF European Cup έμεινε η Αναγέννηση Άρτας. Η ελληνική ομάδα γνώρισε δεύτερη ήττα από την Αϊντόβστσινα, αυτή τη φορά με 32-23 στη Σλοβενία, στη ρεβάνς για τον 3ο γύρο της διοργάνωσης και αποχαιρέτησε την Ευρώπη.

Οι γηπεδούχες, έχοντας ως «μαξιλαράκι» τη νίκη τους με 38-30 στο πρώτο παιχνίδι, επέβαλαν γρήγορα τον ρυθμό τους, πήραν από νωρίς προβάδισμα (10-5) και έκλεισαν το ημίχρονο στο 17-11.

Στο δεύτερο μέρος, διατήρησαν άνετα τον έλεγχο, σφραγίζοντας την πρόκριση στους «16» με συνολικό σκορ 70-53.