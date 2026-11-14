Εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας εξαπατούσαν πολίτες προσποιούμενα υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και αποσπούσαν χρήματα και κοσμήματα σε περιοχές της Αττικής, εξάρθρωσε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν το μεσημέρι της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου στον Ασπρόπυργο, δύο 21χρονοι, ένας άνδρας και μία γυναίκα, ενώ από την έως τώρα αστυνομική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί επτά περιπτώσεις απατών και κλοπών, με το παράνομο περιουσιακό όφελος της σπείρας να ξεπερνά τις 210.000 ευρώ.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και απάτες κατά συναυτουργία, κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η μεθοδολογία δράσης με «Τηλεφωνικά Κέντρα» και εισπράκτορες

Από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει την οργάνωση τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2026, εφαρμόζοντας συγκεκριμένο σχέδιο με διακριτούς ρόλους:

Εντόπιζαν τα υποψήφια θύματα μέσω τηλεφωνικών καταλόγων και επικοινωνούσαν μαζί τους από τηλεφωνικά κέντρα, προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας. Με διάφορα προσχήματα, όπως δήθεν διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος, έπειθαν τους πολίτες να συγκεντρώσουν χρήματα και κοσμήματα και τους καθοδηγούσαν να τα αφήσουν σε προκαθορισμένα σημεία εντός ή εκτός των σπιτιών τους.

Οι τηλεφωνητές διατηρούσαν συνεχή επικοινωνία με τα θύματα, ώστε τα επιχειρησιακά μέλη να μην έρχονται σε άμεση επαφή μαζί τους. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 21χρονος είχε τον ρόλο του εισπράκτορα και μαζί με ακόμη έναν συνεργό, μετέβαινε στις κατοικίες και αφαιρούσε τα χρήματα και τα κοσμήματα, χρησιμοποιώντας για τις μετακινήσεις το αυτοκίνητο της 21χρονης συλληφθείσας, καθώς και πλήθος τηλεφωνικών συνδέσεων καταχωρισμένων σε στοιχεία αγνώστων, «αχυράνθρωπων».

Οι δύο 21χρονοι οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.