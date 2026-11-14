Η οδυνηρή ήττα με 7-0 από την Ολλανδία στην «Γιόχαν Κρόιφ Αρίνα» αποτέλεσε ένα ισχυρό σοκ για την Εθνική Ελλάδας, όμως η υπόθεση στα προημιτελικά του Nations League παραμένει ανοιχτή.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έζησε ένα εφιαλτικό βράδυ στο Άμστερνταμ, τα έκανε όλα λάθος απέναντι στο σύνολο του Τσάβι, δέχτηκε επτά γκολ, γνώρισε την τρίτη πιο βαριά ήττα στην ιστορία της και κάπως έτσι δεν βρίσκεται πια η τύχη στα χέρια της για την πρόκριση. Την ίδια ώρα, η Γερμανία επικράτησε της Σερβίας με 3-1 στο Βελιγράδι και «έπιασε» την Ελλάδα στην δεύτερη θέση του ομίλου Β’ της League A’ με 8 βαθμούς.

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