Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με το υπουργείο Υγείας κάθονται την ερχόμενη Τρίτη 17 Νοεμβρίου, οι φαρμακευτικές εταιρείες Φαρμασέρβ-Λίλλυ και Novo Nordisk.

Οι δύο εταιρείες έλαβαν ήδη τις σχετικές προσκλήσεις για την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων, όπου θα τεθούν επί τάπητος οι προσφερόμενες και οι αιτούμενες τιμές για τα καινοτόμα φαρμακευτικά σκευάσματα κατά της παχυσαρκίας.

Τα εν λόγω φάρμακα προορίζονται να διατεθούν δωρεάν σε τουλάχιστον 43.500 ενήλικες δικαιούχους, στο πλαίσιο του κρατικού προγράμματος για τη διετία 2026–2027.

Η στάση των δύο φαρμακευτικών εταιρειών

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο πλευρές προσέρχονται στη διαδικασία με διαφορετική διάθεση, ωστόσο η συμμετοχή τους θεωρείται δεδομένη. Η Φαρμασέρβ-Λίλλυ έχει ήδη αποφασίσει να δώσει κανονικά το «παρών» στην αρμόδια Επιτροπή, δείχνοντας έτοιμη για τη συζήτηση.

Από την άλλη πλευρά, το κλίμα στη Novo Nordisk εμφανίζεται πιο «μουδιασμένο». Παρά τις επιφυλάξεις, εκπρόσωποί της θα παραστούν κανονικά στη συνεδρίαση της Τρίτης, με κεντρικά διοικητικά στελέχη της Novo Nordisk Hellas να σημειώνουν χαρακτηριστικά πως πρόκειται για μια επίσημη πρόσκληση την οποία δεν θα ήταν ούτε δυνατό ούτε ευγενικό να αρνηθούν.

Η δέσμευση Γεωργιάδη που «ξεκλείδωσε» τη διαδικασία

Η εξέλιξη αυτή κρίνεται ιδιαίτερα θετική, καθώς μέχρι πρότινος υπήρχε σοβαρό εμπόδιο που απειλούσε να τινάξει τη διαδικασία στον αέρα. Οι φαρμακευτικές εταιρείες διαμαρτύρονταν έντονα για τη νομοθετική πρόβλεψη περί αναδρομικού clawback και μάλιστα σχεδίαζαν να προσφύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας αμέσως μόλις λάμβαναν τις προσκλήσεις της Επιτροπής.

Ωστόσο, η δημόσια δέσμευση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, από το βήμα της Βουλής ότι δεν πρόκειται να υπάρξει αναδρομικό clawback για την περίοδο 2025–2026, φαίνεται πως αδρανοποίησε τις αντιδράσεις, ανοίγοντας τον δρόμο για την έναρξη των διαπραγματεύσεων.