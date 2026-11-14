Βαρύ ήταν το κλίμα για την Εθνική Ελλάδας και πέρα από τα σύνορα, μετά την εφιαλτική βραδιά στο Άμστερνταμ. Η ήττα με 7-0 από την Ολλανδία δεν πέρασε απαρατήρητη από τον ευρωπαϊκό Τύπο, ο οποίος άσκησε έντονη κριτική στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αμυντική του κατάρρευση και στην απόλυτη κυριαρχία των «οράνιε».

Οι χαρακτηρισμοί ήταν αποκαλυπτικοί. Το γαλλικό Eurosport έκανε λόγο για «ταπείνωση», ενώ το FootMercato στάθηκε στη συντριπτική έκταση του αποτελέσματος και στη σημασία της νίκης για την ολλανδική ομάδα.

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