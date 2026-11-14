Τραγωδία σημειώθηκε στο Ζεφύρι Αττικής με δύο νεκρούς πυροσβέστες και έναν τραυματία.

Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου 14 Νοεμβρίου, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτήριο επί της οδού Κατσαντώνη.

Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της φωτιάς υποχώρησε τμήμα στο εσωτερικό του κτηρίου, με αποτέλεσμα να καταπλακωθούν δύο πυροσβέστες, οι οποίοι βρίσκονταν μέσα τη στιγμή της κατάρρευσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο πυροσβέστες ανασύρθηκαν νεκροί από το κτήριο ενώ ο τρίτος, ο οποίος αναζητούνταν από τις αστυνομικές Αρχές εντοπίστηκε και είναι ελαφριά τραυματισμένος. Σημειώνεται πως τα θύματα της τραγωδίας ήταν ηλικίας 22 και 40 ετών.

Ειδικότερα, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ειδοποιήθηκε για το περιστατικό περίπου στις 11:40 και στο σημείο έσπευσαν συνολικά 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα από τον 10ο, 6ο και 12ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, καθώς και δυνάμεις της 1ης ΕΜΑΚ.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας:

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκαν δύο #πυροσβέστες που επιχειρούσαν στην #πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εγκαταλελειμμένο κτήριο, στον δήμο Φυλής Αττικής και παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 14, 2026

Παράλληλα, στην περιοχή έσπευσαν δύο κινητές ιατρικές μονάδες και δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία παρέλαβαν τους νεκρούς και τον τραυματία και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.