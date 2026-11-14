Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου στην επαρχιακή οδό Λευκακίων – Δρεπάνου, στην Αργολίδα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας οδηγός δικύκλου.

Το δυστύχημα συνέβη πλησίον του εργοστασίου Μαλλινού, όταν ένα επιβατικό Ι.Χ. αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δίκυκλο.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε βαρύτατα ο αναβάτης της μηχανής και παρά την άμεση κινητοποίηση διερχόμενων πολιτών που έσπευσαν να του παράσχουν τις πρώτες βοήθειες, ο άνδρας υπέκυψε τελικά στα τραύματά του.

Η γυναίκα που οδηγούσε το επιβατικό όχημα βγήκε σώα από το συμβάν, αν και το αυτοκίνητό της υπέστη εκτεταμένες υλικές ζημιές στην πλευρά του συνοδηγού. Σύμφωνα με το argolikeseidhseis.gr, οι δύο οδηγοί κατάγονται από την ευρύτερη περιοχή του Δρεπάνου.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πλήρωμα του ΕΚΑΒ, καθώς και δυνάμεις της Αστυνομίας και της Τροχαίας Ναυπλίου, οι οποίες διενεργούν προανάκριση για τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση.

Φωτογραφίες από το σημείο που σημειώθηκε το τροχαίο: