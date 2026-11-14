Το ταξίδι της προς την Ελλάδα ξεκίνησε η δεύτερη υπερσύγχρονη φρεγάτα Belharra «Νέαρχος» (F-602), η οποία αναχώρησε από τη Λοριάν της Γαλλίας και τα ναυπηγεία της Naval Group, με το Πολεμικό Ναυτικό να δίνει στη δημοσιότητα εντυπωσιακές εικόνες από τη στιγμή του απόπλου.

Η φρεγάτα βρίσκεται πλέον στη Βρέστη, όπου θα φορτώσει τον οπλισμό της, προτού συνεχίσει την πορεία της προς την Ελλάδα. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, ο «Νέαρχος» αναμένεται να φτάσει στη χώρα μας στα τέλη Νοεμβρίου, εντασσόμενος στον στόλο του Πολεμικού Ναυτικού, το οποίο έχει ήδη παραλάβει την πρώτη από τις τέσσερις συνολικά φρεγάτες που έχει παραγγείλει η Αθήνα, τον «Κίμωνα» (F-601).

Η φρεγάτα «Νέαρχος» επέπλευσε από τη Λοριάν της Γαλλίας :

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι επιχειρησιακές δυνατότητες του «Νέαρχου»

Ο «Νέαρχος» είναι η δεύτερη φρεγάτα τύπου FDI HN (Frégate de Défense et d’Intervention) του Πολεμικού Ναυτικού και αποτελεί μία σύγχρονη μονάδα επιφανείας πολλαπλών ρόλων, εξοπλισμένη με προηγμένα συστήματα αισθητήρων και αυτοπροστασίας για την αντιμετώπιση απειλών από αέρος, επιφανείας και υποβρυχίων:

Έχει μήκος 121,6 μέτρα, πλάτος 17,7 μέτρα, βύθισμα 6,2 μέτρα και εκτόπισμα 4.603 τόνους. Διαθέτει δυνατότητα ενδιαίτησης 149 ατόμων, ενώ η μέγιστη ταχύτητά του φτάνει τους 27,5 κόμβους.

Διαθέτει 32 κατευθυνόμενα βλήματα ASTER 30 για την αντιμετώπιση εναέριων απειλών σε μεγάλες αποστάσεις, σύστημα εγγύς προστασίας RAM για απειλές σε μικρές αποστάσεις, καθώς και σύστημα εκτόξευσης ηλεκτρονικών αντιμέτρων.

Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει 8 κατευθυνόμενα αντιπλοϊκά βλήματα EXOCET, ένα πυροβόλο OTO Melara Super Rapido των 76 mm, δύο τηλεχειριζόμενα οπλικά συστήματα Lionfish των 20 mm, καθώς και 2 διπλούς τορπιλοσωλήνες και σύστημα εκτόξευσης ανθυποβρυχιακών αντιμέτρων.

Έχει τη δυνατότητα μεταφοράς και υποστήριξης ενός ελικοπτέρου τύπου S-70B-6 Aegean Hawk ή MH-60R Seahawk, καθώς και 2 μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (UAV) τύπου Schiebel Camcopter S-100, ενισχύοντας τις δυνατότητες επιτήρησης, αναγνώρισης και ανθυποβρυχιακού πολέμου.