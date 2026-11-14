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Ένα ακόμη συμβάν σε ελληνικό λιμάνι προκαλεί έντονο προβληματισμό για το επίπεδο ασφαλείας στις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Το περιστατικό που σημειώθηκε στο λιμάνι της Σερίφου αναδεικνύει πόσο καθοριστική είναι η αυστηρή εφαρμογή των κανόνων ασφαλούς προσέγγισης και πρόσδεσης των πλοίων, ιδιαίτερα όταν επικρατούν έντονα καιρικά φαινόμενα.
Το χρονικό της πρόσκρουσης και οι χειρισμοί
Ειδικότερα, πλοίο της ακτοπλοϊκής γραμμής αντιμετώπισε σοβαρές δυσκολίες κατά την προσπάθειά του να προσεγγίσει και να δέσει στο λιμάνι της Σερίφου εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, εξετάζεται το ενδεχόμενο να έγιναν λανθασμένοι χειρισμοί, καθώς και το κατά πόσο επιλέχθηκε ακατάλληλη θέση πρόσδεσης για τα δεδομένα του καιρού.
Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η πληροφορία ότι ο καταπέλτης κατέβηκε προτού ολοκληρωθεί η πλήρης πρόσδεση και η ασφάλιση και των δύο κάβων του πλοίου. Την ίδια στιγμή, οι ισχυροί άνεμοι φέρεται να παρέσυραν το σκάφος, με αποτέλεσμα η πλώρη και ο καταπέλτης του να προσκρούσουν στον φάρο του λιμανιού, προκαλώντας την ολοκληρωτική καταστροφή του.
Η ανάγκη για σε βάθος διερεύνηση
Για το συμβάν κρίνεται επιβεβλημένη η πλήρης διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι συγκεκριμένοι χειρισμοί. Η ασφάλεια στη θάλασσα και στους λιμένες αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα και κάθε περιστατικό που τη θέτει σε κίνδυνο οφείλει να εξετάζεται εξονυχιστικά, ώστε να αποδίδονται ευθύνες και να αποφεύγονται παρόμοια ατυχήματα στο μέλλον.
Το φωτογραφικό υλικό από το σημείο αποτυπώνει τη σφοδρότητα και τη σοβαρότητα της σύγκρουσης, επαναφέροντας επιτακτικά στη δημόσια συζήτηση το ζήτημα της ασφάλειας τόσο των λιμενικών εγκαταστάσεων όσο και των επιβατηγών πλοίων.