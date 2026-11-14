Γνώριμη των αστυνομικών Αρχών είναι η γυναίκα που φέρεται να έμπλεξε τον Ερρίκο Πετιλόν στο σκάνδαλο φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη.

Η 38χρονη με τα αρχικά Β.Ι., σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται ο Πετιλόν, είχε αναλάβει αν προσεγγίζει τους «αχυρανθρώπους», εκείνους δηλαδή που εμφανίζονταν στα χαρτιά των εταιρειών ως ιδιοκτήτες, εταίροι ή διαχειριστές, δίχως να έχουν πραγματικά τον έλεγχο τους.

Μεταξύ των ατόμων που «έπεσαν» στην παγίδα της, είναι και το πρώην μοντέλο, Ερρίκος Πετιλόν. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Β.Ι. με καταγωγή από την Πάτρα έχει περάσει από τον χώρο του μόντελινγκ και τα καλλιστεία ως και τις αισθησιακές ταινίες ενώ στην «πλάτη» της έχει ένα πλούσιο ποινικό παρελθόν.

Πώς την εντόπισαν οι Αρχές

Μετά την απολογία του πρώην παρουσιαστή, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι η 38χρονη τον έμπλεξε και τον ενέταξε σε οκτώ εταιρείες, αφού πρώτα της έδωσε τους προσωπικούς του κωδικούς Taxisnet, το όνομα της έφτασε στις αστυνομικές Αρχές.

Ο Πετιλόν επέμεινε ότι δεν γνώριζε την πραγματική δραστηριότητα των επιχειρήσεων, αλλά ούτε τις οικονομικές υποχρεώσεις που μαζεύονταν στο όνομά του. Προς το παρόν, από τα διαθέσιμα στοιχεία δεν έχει διευκρινιστεί εάν η ίδια αντιμετωπίζει κατηγορίες ή αν έχει κληθεί επίσημα να καταθέσει.

Από τις αισθησιακές ταινίες στην προφυλάκισή της για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Το όνομα της 38χρονης έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τα μέσα ενημέρωσης και τις αστυνομικές αρχές, καθώς η ζωή της χαρακτηρίζεται από πολλαπλές στροφές και σοβαρές δικαστικές περιπέτειες.

Η 38χρονη μπήκε νωρίς στον χώρο της showbiz και συγκεκριμένα από την ηλικία των 16 ετών. Ξεκίνησε ως μοντέλο, έκανε και ένα πέρασμα από το τραγούδι, όμως έγινε ευρέως γνωστή από μια ερωτική ταινία του Δημήτρη Σειρηνάκη με τίτλο «Sex in the city of Athens» στην οποία πρωταγωνίστησε με την Μαριάννα Ντούβλη.

Οι δικαστικές περιπέτειες άρχισαν από τον Ιούνιο του 2010, όταν έπειτα από έλεγχο της αστυνομίας, στο όχημα της εντοπίστηκε αυτοσχέδια συσκευασία που περιείχε μικροποσότητα κάνναβης.

Τότε η πορνοστάρ ισχυρίστηκε πως τα ναρκωτικά τα είχε στην κατοχή της για τον ετεροθαλή της αδελφό, ο οποίος είναι εξαρτημένος από τις ουσίες.

Έναν χρόνο αργότερα, τον Σεπτέμβριο του 2011 στην Πάτρα εντοπίστηκαν στην τσάντα της κλεμμένα ηλεκτρονικά αντικείμενα. Η ίδια είχε αρνηθεί τις κατηγορίες και αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, ενώ στο δικαστήριο που έγινε δεν έδωσε το παρών και καταδικάστηκε ερήμην της σε έξι μήνες φυλάκιση.

Λίγους μήνες αργότερα, η Β.Ι. οδηγήθηκε στον Κορυδαλλό, προφυλακιστέα για απόπειρα ανθρωποκτονίας του πρώην συντρόφου της. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το μοντέλο και ο 19χρονος Αφγανός φίλος της τραυμάτισαν με λάμα 12 εκατοστών τον πρώην σύντροφό της κατά τη διάρκεια επεισοδίου που διαδραματίστηκε στο σπίτι του θύματος.

Τότε κάθισε στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών και ήρθε αντιμέτωπη με τις κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας και για κλοπή, με αποτέλεσμα να καταδικαστεί σε δέκα χρόνια και επτά μήνες φυλάκιση, σύμφωνα με το tempo 24.

Ελεύθερος με όρους αφέθηκε ο Πετιλόν

Με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του ο Ερρίκος Πετιλόν. Στον άλλοτε ηθοποιό και μοντέλο, ο οποίος φέρεται να λειτουργούσε ως «βιτρίνα» στη μεγάλη υπόθεση φοροδιαφυγής ύψους 206 εκατ. ευρώ στη Θεσσαλονίκη, επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, και υποχρέωση περιοδικής εμφάνισης στο Αστυνομικό Τμήμα.

Τη θέση ότι υπήρξε θύμα εξαπάτησης και εκμετάλλευσης λόγω της δεινής οικονομικής και προσωπικής του κατάστασης διατύπωσε την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, ο πρώην ηθοποιός και μοντέλο, κατά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή. Ο ίδιος αρνήθηκε κατηγορηματικά την εμπλοκή του στην εγκληματική οργάνωση που, μέσω «αχυρανθρώπων», φέρεται να ζημίωσε το ελληνικό Δημόσιο με ποσό που ξεπερνά τα 206 εκατομμύρια ευρώ.