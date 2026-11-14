Η Κατερίνα Γερονικολού ήταν καλεσμένη, το πρωί της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου, στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 και έκανε μια αποκάλυψη για τον Γιάννη Τσιμιτσέλη και το ατύχημα που είχε με το σκάφος του, που έπεσε στα βράχια.

Ο ηθοποιός έχει μιλήσει αρκετές φορές δημόσια για την αγάπη του για τη θάλασσα και το ψάρεμα, πράγμα που επιβεβαίωσε και η Κατερίνα Γερονικολού μέσα από τη συνέντευξή της.

Η γνωστή ηθοποιός ανέφερε στον Γιώργο Λιάγκα ότι ο Γιάννης Τσιμιτσέλης είχε πάει για ψάρεμα, μια δραστηριότητα που αγαπά ιδιαίτερα, όταν συνέβη το ατύχημα με το σκάφος του, το οποίο χτύπησε στα βράχια.

«Είχε ένα ατύχημα με το σκάφος του, που έπεσε στα βράχια και είμαστε στενοχωρημένοι. Ήταν παρκαρισμένο, απλά είχε κακό καιρό, απροειδοποίητα. Έπεσε στα βράχια κι έχει κάποιες ζημιές. Το έπαθε την Τρίτη, την ημέρα των γενεθλίων της κόρης του», αποκάλυψε μεταξύ άλλων η Κατερίνα Γερονικολού στον αέρα της εκπομπής «Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Δείτε το στιγμιότυπο:

govastiletto.gr – Βάσω Λασκαράκη – Γιάννης Τσιμιτσέλης: Οι συγκινητικές ευχές για τα 13α γενέθλια της κόρης τους