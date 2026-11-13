Στις ζημιές που προκλήθηκαν στο σκάφος του Γιάννη Τσιμιτσέλη αναφέρθηκε η Κατερίνα Γερονικολού, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της στην εκπομπή «Το Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα. Η ηθοποιός εξήγησε πως το σκάφος χτύπησε στα βράχια εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών, διευκρινίζοντας ότι εκείνη τη στιγμή δεν βρισκόταν κανείς μέσα σε αυτό.

Η αγάπη του Γιάννη Τσιμιτσέλη για το ψάρεμα

Αρχικά, η Κατερίνα Γερονικολού μίλησε για το αγαπημένο χόμπι του συντρόφου της, αποκαλύπτοντας πως ο Γιάννης Τσιμιτσέλης αφιερώνει πολλές ώρες στο ψάρεμα, ξεκινώντας από πολύ νωρίς το πρωί και συνεχίζοντας μέχρι το βράδυ.

«Δεν έχει τελειωμό αυτό που κάνει. Ξεκινάει από τις πέντε το πρωί μέχρι να βραδιάσει», ανέφερε χαρακτηριστικά. Μάλιστα, αποκάλυψε πως ο ηθοποιός ψαρεύει καλαμάρια, τα οποία στη συνέχεια της δίνει επειδή της αρέσουν.

Το ατύχημα και οι ζημιές στο σκάφος

Στη συνέχεια, η ηθοποιός αποκάλυψε το περιστατικό που προκάλεσε στενοχώρια στον σύντροφό της, καθώς το σκάφος του υπέστη ζημιές όταν παρασύρθηκε και χτύπησε στα βράχια.

«Είχε και ένα ατύχημα με το σκάφος του. Έπεσε στα βράχια και τώρα είμαστε στεναχωρημένοι», είπε αρχικά.

Όταν ο Γιώργος Λιάγκας θέλησε να μάθει αν ο Γιάννης Τσιμιτσέλης βρισκόταν εκείνη την ώρα στο σκάφος, η Κατερίνα Γερονικολού διευκρίνισε πως ήταν δεμένο και δεν επέβαινε κανείς.

«Όχι, όχι, ήταν παρκαρισμένο. Απλά είχε πάρα πολύ κακό καιρό απροειδοποίητα. Και χτύπησε. Έχει κάποιες ζημιές», εξήγησε.

Όπως πρόσθεσε, ο ηθοποιός έμαθε την Τρίτη τι είχε συμβεί, ενώ το σκάφος έχει πάρει το όνομα της κόρης του. Η ίδια δεν έκρυψε τη στενοχώρια του, σχολιάζοντας με χιούμορ: «Ευτυχώς που ήρθα εγώ σήμερα και όχι ο Γιάννης, γιατί νομίζω ότι δεν θα ερχόταν».

Η τρυφερή αναφορά στη σχέση τους

Κλείνοντας, η ηθοποιός μίλησε με αγάπη για τη σχέση της με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη και τη σημασία που έχει εκείνος στη ζωή της. Όπως τόνισε, η κοινή τους πορεία αποδεικνύει πολλά για τον δεσμό τους.

«Και μόνο τα χρόνια δείχνουν κάτι. Είναι πολύ σημαντικός για μένα, εννοείται», ανέφερε.

Παράλληλα, εξήγησε πως ο σύντροφός της αποτελεί πηγή έμπνευσης για την ίδια και την παρακινεί να εξελίσσεται: «Ξέρω ποιον έχω απέναντί μου και αυτό που έχω απέναντί μου με εμπνέει και με κάνει να θέλω να είμαι καλύτερη και δίπλα του. Να πορευόμαστε μαζί στη ζωή».

govastiletto.gr – Κατερίνα Γερονικολού: «Σε ποια δεκαετία ζούμε;» – Αντιδρά στα σχόλια για τον Τσιμιτσέλη