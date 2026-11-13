Τι κι αν αποκάλεσε τον εαυτό του «a piece of shit» – «Είμαι ένας μεγάλος μα@@@@ς» δηλαδή. Ο Mr. Nvidia θα μείνει στη σύγχρονη πολιτική ιστορία των ΗΠΑ ως «Mr. Huang-gate», συμπαρασύροντας στον Καιάδα ακόμη και το μεγάλο αφεντικό στον Λευκό Οίκο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ γνώριζε και το ζήτημα είναι από πότε ήξερε λεπτομέρειες για τη διαρροή μυστικών ύψιστης σημασίας για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, από το αφεντικό της Nvidia στο Πεκίνο, μέσω της ερωμένης του. Δεν πρόκειται για ένα απλό σκάνδαλο με σενάριο ικανό να γοητεύσει τον Κουέντιν Ταραντίνο. Πρόκειται για ένα σενάριο το οποίο ενδεχομένως θα εμπλέξει τον Πρόεδρο των ΗΠΑ σε μία πολύ σοβαρή υπόθεση. Ποιες ήταν και είναι οι πραγματικές σχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ με τον Τζένσεν Χουάνγκ; Υπήρχε ή όχι οικονομικό αλισβερίσι μεταξύ τους; Ο Πρόεδρος έκανε «πλάτες» στον φίλο του για να κλείσει δουλειές δισεκατομμυρίων με το αμερικανικό κράτος;

Όλα τα παραπάνω θα αποτελέσουν αντικείμενο έρευνας και από 1ης Δεκεμβρίου τα πράγματα θα σοβαρέψουν. Όλα δείχνουν πως αυτή την ημέρα ο κ. Χουάνγκ, το τρομερό παιδί της Τεχνητής Νοημοσύνης, θα παρουσιαστεί στο Κογκρέσο για να καταθέσει. Θα είναι μόνον η αρχή.

Η υπόθεση φαίνεται να μετατρέπεται σε σκάνδαλο που δεν αφορά μόνο τις ερωτικές περιπέτειες του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία, αλλά θέτει και ζητήματα εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ, όπως αναφέρει η Deutsche Welle. Έτσι τουλάχιστον το αντιμετωπίζουν πολλά μέλη του Κογκρέσου, στο οποίο κλήθηκε να καταθέσει ο Χουάνγκ, αλλά και ο αμερικανικός Τύπος, που στο μεταξύ θέτει και άλλα ερωτήματα.

Ο ρόλος του Τραμπ

Τα πιο σημαντικά: Τι γνώριζε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ; Πότε το ανακάλυψε; Και πώς αντέδρασε; Στο Κογκρέσο, οι εκκλήσεις για διευκρινίσεις αυξάνονται. Η υπόθεση έχει τη δυνατότητα να γίνει το μεγαλύτερο σκάνδαλο εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ εδώ και δεκαετίες. Ο Τραμπ είχε στενότερη σχέση με τον Χουάνγκ από ό,τι με οποιονδήποτε άλλο διευθύνοντα σύμβουλο και η Nvidia επωφελήθηκε όπως όλα τα στοιχεία δείχνουν από αυτήν.

Ο δημοσιογράφος του CNN, Φιλ Μάτινγκλι, συνέκρινε δημόσια γνωστές συνομιλίες μεταξύ των δύο ανδρών και αποφάσεις που έλαβε στη συνέχεια η κυβέρνηση Τραμπ, υπογραμμίζοντας την ακολουθία των γεγονότων. Το αποτέλεσμα: Κάποιος μπορεί κυριολεκτικά να διακρίνει πώς μια προσωπική συνάντηση με τον πρόεδρο οδηγεί, μέσα σε λίγες ώρες ή την επόμενη μέρα, σε μια απόφαση «που επηρεάζει άμεσα τα αποτελέσματα, τα προϊόντα ή τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Nvidia – ακριβώς όπως ήλπιζε ο Τζένσεν».

Έλεγχοι εξαγωγών υπό τον Μπάιντεν

Το ενδιαφέρον του επιχειρηματία ήταν να πουλήσει όσο το δυνατόν περισσότερα τσιπ στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας. Ωστόσο, η κυβέρνηση Μπάιντεν είχε περιορίσει σοβαρά τις εξαγωγές τσιπ υψηλής απόδοσης στην Κίνα. Ο Γκόταν Μουκούντα της Σχολής Διοίκησης του Yale δήλωσε στο Bloomberg: «Είναι προφανές ότι η Nvidia χρησιμοποίησε τη σημαντική δύναμη άσκησης πίεσης και επιρροής της στην κυβέρνηση Τραμπ – συμπεριλαμβανομένης μιας δωρεάς 25 εκατομμυρίων δολαρίων στην αίθουσα χορού του Τραμπ – για να υποχρεώσει ουσιαστικά την κυβέρνηση να κάνει τα στραβά μάτια και να μην επιβάλει τους νόμους ελέγχου των εξαγωγών». Αυτό είναι ένα σκάνδαλο, λέει ο Μουκούντα, στο οποίο εμπλέκονται τόσο η Nvidia, όσο και η κυβέρνηση Τραμπ.

Η Κινέζα κατάσκοπος

Η φερόμενη ως Κινέζα κατάσκοπος, με την οποία είχε σχέση ο Χουάνγκ είναι επίσης επιχειρηματίας και εκτιμάται ότι μπορεί να έπαιξε ρόλο στην εξαγωγή τσιπ από τις ΗΠΑ στην Κίνα. Τι γνώριζε ο Τραμπ; Οι New York Times αναφέρουν: Ο Τραμπ ενημερώθηκε τουλάχιστον δύο φορές για τη σχέση του Χουάνγκ με μια φερόμενη Κινέζα κατάσκοπο, πιο πρόσφατα τον Μάιο, από τον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο. Αλλά ο πρόεδρος αρνείται ότι ενημερώθηκε, λέγοντας τη Δευτέρα ότι δεν είχε ακούσει τίποτα «για αυτό».

Για περισσότερο από έναν χρόνο, η κυβέρνηση των ΗΠΑ επωφελήθηκε από την Nvidia, κατ’ εντολή του προέδρου: Όταν ένα συγκεκριμένο τσιπ πωλείται στην Κίνα, η κυβέρνηση λαμβάνει τουλάχιστον το 15% των εσόδων. Ο ίδιος ο Τραμπ κατέχει μετοχές της Nvidia. Μόνο φέτος, έχουν αγοραστεί για λογαριασμό του τουλάχιστον πέντε φορές μετοχές της Nvidia, αξίας μεταξύ 100.000 και 5 εκατομμυρίων δολαρίων. Πολλά ερωτήματα παραμένουν συνεπώς αναπάντητα.

Βουλευτές «ζητούν να μάθουν»

Ο Δημοκρατικός βουλευτής Σεθ Μούλτον δήλωσε στο CNN ότι τώρα έχει πολλά ερωτήματα: «Όταν ο Τραμπ ενημερώθηκε από τον Ρούμπιο, επέλεξε να μην κάνει τίποτα. Επέλεξε να μην κάνει τίποτα στο όνομα της εθνικής μας ασφάλειας ενάντια στον μεγαλύτερο υπαρξιακό μας αντίπαλο; Επέλεξε να μην κάνει τίποτα επειδή, υποψιάζομαι, θα μπορούσε να επηρεάσει την προσωπική του περιουσία ή τις επενδύσεις του σε μετοχές; Δεν γνωρίζουμε ακριβώς γιατί, αλλά πρέπει να μάθουμε».

Ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι απαιτούν επίσης απαντήσεις. Και δύο Δημοκρατικοί γερουσιαστές έχουν γράψει στην κυβέρνηση ζητώντας να διατηρήσει όλα τα σχετικά έγγραφα για πιθανές έρευνες. Ένα «ερωτικό σκάνδαλο» δείχνει να έχει όλες τις προϋποθέσεις για να μετατραπεί σε σύγχρονο «Huang-Gate» με απρόβλεπτες πολιτικές επιπτώσεις.