Σκηνές πλήρους κατάρρευσης περιγράφει το Bloomberg για τις τελευταίες ώρες του Τζένσεν Χουάνγκ στο τιμόνι της Nvidia, του ανθρώπου που επί 33 χρόνια μετέτρεψε την εταιρεία σε έναν κολοσσό ημιαγωγών τεχνητής νοημοσύνης αξίας πολλών τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο άλλοτε ακούραστος ηγέτης, γνωστός για την εμμονή του ακόμη και στην παραμικρή λεπτομέρεια, έμοιαζε πλέον συντετριμμένος από το τσουνάμι αποκαλύψεων για την προσωπική του ζωή και τη σύνδεσή τους με ζητήματα εθνικής ασφαλείας των ΗΠΑ, παραδίδοντας άνευ όρων τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου αργά το βράδυ της Τετάρτης (11/11).

Σύμφωνα με πρόσωπα που βρίσκονταν μαζί του στην αίθουσα, ο Χουάνγκ είχε εγκαταλείψει κάθε προσπάθεια, χρησιμοποιώντας εκφράσεις όπως «ό,τι να ‘ναι» και «δεν με νοιάζει», ενώ σε ιδιωτικές συνομιλίες υιοθέτησε στάση μεταμέλειας, χαρακτηρίζοντας τον εαυτό του «ένα κάθαρμα». Η πτώση υπήρξε εκκωφαντικά γρήγορη για έναν παράγοντα που μόλις δύο εβδομάδες νωρίτερα αποτελούσε το παγκόσμιο σύμβολο της τεχνητής νοημοσύνης, συνομιλώντας απευθείας με τον Ντόναλντ Τραμπ και πραγματοποιώντας περιοδείες που θύμιζαν επισκέψεις Πάπα.

Από την ύποπτη για κατασκοπεία στην ομολογία και τη δεύτερη σχέση

Η κρίση ξεκίνησε στα τέλη Οκτωβρίου, όταν αποκαλύφθηκαν οι στενοί δεσμοί του Χουάνγκ με την Άλις Χουάνγκ, μια γυναίκα ύποπτη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας:

Η αρχική άρνηση: Παρά τις ερωτήσεις στο εσωτερικό της εταιρείας ήδη από τα τέλη του 2025, ο διευθύνων σύμβουλος διαβεβαίωνε φίλους, συνεργάτες και το διοικητικό συμβούλιο, στο οποίο κυριαρχούσαν παλαιοί επενδυτές και φίλοι του, ότι δεν είχε απατήσει τη σύζυγό του και ότι οι επαφές του μαζί της ήταν «απολύτως φυσιολογικές», όπως με κάθε Κινέζο πελάτη ή στέλεχος.

Η καμπή της 6ης Νοεμβρίου: Όλα άλλαξαν την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, όταν οι Financial Times επικαλέστηκαν Αμερικανούς αξιωματούχους που επιβεβαίωναν ότι η σχέση ήταν ερωτική. Ο επικεφαλής νομικός σύμβουλος της Nvidia, Τιμ Τέτερ, μετέβη στο σπίτι του Χουάνγκ φέρνοντάς τον αντιμέτωπο με τα στοιχεία, με αποτέλεσμα ο CEO να ομολογήσει. Υπό την πίεση του Τέτερ, το Δ.Σ. ανέθεσε έρευνα στη δικηγορική εταιρεία Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, ενώ την Κυριακή ο Χουάνγκ παραδέχθηκε την εξωσυζυγική σχέση με email προς όλους τους εργαζομένους.

Η χαριστική βολή: Καθώς το σκάνδαλο αποσπούσε την προσοχή του, με τον ίδιο να καθυστερεί ασυνήθιστα να απαντήσει στα email προτεραιοτήτων που του έστελναν τα περίπου 60 υψηλόβαθμα στελέχη που αναφέρονταν απευθείας σε αυτόν, ήρθε την Τετάρτη νέα αποκάλυψη από τους New York Times για δεύτερη εξωσυζυγική σχέση, αυτή τη φορά με την αντιπρόεδρο της Nvidia στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, Κίμπερλι Πάουελ. Ακολούθησε μαραθώνια τηλεδιάσκεψη του Δ.Σ. μέχρι αργά τη νύχτα, στο τέλος της οποίας ο Χουάνγκ παραιτήθηκε χωρίς να διατηρήσει κανέναν επίσημο ρόλο.

Η επόμενη μέρα, οι υποψήφιοι διάδοχοι και η κατάθεση στο Κογκρέσο

Το επόμενο πρωί, η οικονομική διευθύντρια Κολέτ Κρες ανέλαβε καθήκοντα προσωρινής CEO, στέλνοντας καθησυχαστικό μήνυμα στο προσωπικό και προαναγγέλλοντας γενική συνάντηση εργαζομένων για τις 18 Νοεμβρίου, μία ημέρα μετά την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων, τα οποία, σύμφωνα με τη Wall Street, αναμένεται να δείξουν σχεδόν διπλασιασμό του ρυθμού αύξησης των τριμηνιαίων πωλήσεων.

Καθώς η Nvidia δεν είχε ποτέ συμβατικό σχέδιο διαδοχής για έναν ηγέτη που συγκέντρωνε όλους τους ρόλους του τεχνολόγου, του οραματιστή και του εκφραστή της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο καλείται πλέον να βρει τον διάδοχό του, με τα ονόματα της CEO της AMD, Λίζα Σου, και του CEO της Arm Holdings, Ρενέ Χάας, να θεωρούνται πιθανά για τη λίστα των υποψηφίων.

Όσο για τον ίδιο τον Τζένσεν Χουάνγκ, τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του αμερικανικού Κογκρέσου, προκειμένου να απαντήσει σε ερωτήσεις βουλευτών για το κατά πόσον η σχέση του με την Άλις Χουάνγκ έθεσε σε κίνδυνο τεχνολογικά μυστικά των υπερσύγχρονων τσιπ της Nvidia.

Σύμφωνα με το περιβάλλον του, ο ίδιος δηλώνει πλέον πως δεν τον νοιάζει τι θα συμβεί στον ίδιο, εκφράζοντας αγωνία μόνο για τη σύζυγό του και για το να μην καταστραφούν οι ζωές των γυναικών που ενεπλάκησαν δημόσια στην υπόθεση.