Ο Αμερικανός υπουργός Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς δήλωσε την Πέμπτη ότι το υπουργείο του δεν έχει καταλήξει ακόμη σε συμπέρασμα για το εάν η Άλις Χουάνγκ, η Κινέζα επιχειρηματίας που είχε σχέση με τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, τον Τζένσεν Χουάνγκ, είναι Κινέζα κατάσκοπος.

Ο Μπλανς είπε σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ότι “ασφαλώς” το FBI ερευνά αναφορές σύμφωνα με τις οποίες η Άλις Χουάνγκ εργάζεται για την κινεζική κυβέρνηση.